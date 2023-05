Avete tempo fino a domenica 14 maggio, a partire da oggi, per portarvi a casa il nuovissimo Blackview BV9300 e le cuffie open-ear Blackview AirBuds 10 Pro. La promozione è attiva su AliExpress, con una lunga lista di codici a vostra disposizione per risparmiare sul prezzo di acquisto già scontato.

Da qualche tempo i produttori di rugged phone stanno portando nuove funzioni sui propri dispositivi, nel tentativo di distinguersi dalle masse e conquistare nuove fette di mercato. Blackview BV9300 ci prova con un telemetro laser, in grado di misurare con elevata precisione distanze fino a 40 metri, una soluzione perfetta per chi lavora nell’edilizia o nei cantieri stradali, ma anche per numerose altre categorie di professionisti.

La scheda tecnica è davvero di grande qualità, così come quella delle cuffie Blackview AirBuds 10 Pro, pronte a offrire una elevata qualità di ascolto agli appassionati di sport e attività all’aria aperta ma non solo. Scopriamo le specifiche tecniche di entrambi i prodotti e gli sconti preparati da Blackview per festeggiarne il lancio.

Blackview BV9300

Il pezzo forte del nuovo smartphone è quindi il telemetro laser, con una precisione di 1 mm su una distanza massima di 40 metri e un tempo di risposta di appena tre decimi di secondo, utile quindi per misurare rapidamente aree, volumi e distanze. Perfetto per misurare una parete, la distanza di un ipotetico salto in moto o durante una sessione di parkour e molto altro ancora.

E per chi ama l’avventura, si muove di notte e vuole sempre vederci chiaro, ecco un flash in grado di illuminare fino a 10 metri di distanza, per una corsa notturna in sicurezza o per una passeggiata nei boschi. E la funzione stroboscopica può sempre tornare utile in caso di emergenza, per allertare eventuali soccorritori.

Tutto questo ovviamente con un occhio di riguarda all’autonomia, che grazie a una batteria da 15.080 mAh supera abbondantemente i due giorni, anche in caso di utilizzo molto intenso. La ricarica a 33 watt permette inoltre di contenere i tempi di ricarica, indicativamente tre ore e mezza, con un tempo di stand-by che può arrivare a 1828 ore, circa due mesi e mezzo senza ricarica.

Da sottolineare lo schermo da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ (2388 x 1080 pixel), frequenza di refresh dinamica a 120 Hz, con luminosità di punta di 500 nits e protetto da un vetro Gorilla Glass 5. Sotto la scocca, decisamente robusta come attestano le varie certificazioni, troviamo un chipset MediaTek Helio G99 a 6 nanometri con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

La RAM può arrivare fino a 21 GB utilizzando 9 GB di spazio di archiviazione, per aumentare le prestazioni, mentre la memoria interna può essere espansa con microSD fino a 1 TB, per avere ancora più spazio per foto e video. A questo proposito il comparto fotografico può contare su un sensore frontale da 32 megapixel, mentre nella parte posteriore trova posto un sensore Samsung JN1 da 50 megapixel, affiancato da un sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare (FoV 120 gradi) e da un sensore di profondità per migliorare la qualità dei ritratti.

Blackview AirBuds 10 Pro

Se le classiche cuffie wireless in -ear non vi piacciono, soprattutto quando fate sport, ecco le Blackview AirPods 10, delle cuffie open-ear che utilizzano un sistema di conduzione ad aria in grado di garantire il massimo comfort senza penalizzare la qualità di ascolto. Grazie al sistema di ritenzione in TPU possono essere indossate senza problemi durante qualsiasi attività, senza provocare fastidio e dolore.

Le nuove cuffie utilizzano dei driver dinamici da ben 16,2 millimetri, ben più ampi quindi dei driver utilizzati da altri produttori, per garantire un’esperienza di ascolto ancora più immersiva e coinvolgente, che lascerà senza fiato l’utente. Anche le chiamate saranno più chiare che mai, grazie alla cancellazione del rumore in chiamata e alla tecnologia che ripulisce l’audio da interferenze.

Anche in questo caso l’autonomia è decisamente elevata, fino a 36 ore utilizzando la batteria da 550 mAh presente nella custodia, che si occupa anche della ricarica dei due auricolari.

Prezzi e promozioni

Potete trovare i prezzi aggiornati su AliExpress, utilizzando il link sottostante. utilizzando il coupon MAY20 potrete ottenere uno sconto di 20 dollari e acquistando insieme i due prodotti avrete un prezzo ancora più competitivo. Il prezzo promozionale è di 191,99 dollari per lo smartphone e 25,99 dollari per le cuffie, prezzi a cui va aggiunta l’IVA, ecco perché visitando AliExpress troverete prezzi diversi. In questo modo però non dovrete pagare alcun dazio e costo aggiuntivo al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese, nemmeno le spese di spedizione.

Informazione Pubblicitaria