Nonostante l’enorme successo a livello globale di WhatsApp, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo servizio di messaggistica, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

Tra le novità a cui lavora il team di WhatsApp vi è anche il blocco delle chiamate spam e per centrare questo traguardo ha deciso di collaborare con Truecaller, popolare servizio che si caratterizza per le sue rigorose tecniche di identificazione del chiamante e del conseguente blocco delle telefonate indesiderate.

WhatsApp e Truecaller insieme contro lo spam

Quello delle chiamate indesiderate è senza dubbio un problema molto sentito dagli utenti e il team di WhatsApp vuole evitare che il servizio di messaggistica si trasformi in una piattaforma nella quale da un momento all’altro possano arrivare delle chiamate di questo tipo, mettendo a rischio l’esperienza complessiva di utilizzo.

Stando a quanto viene riportato da Reuters, presto Truecaller inizierà a rendere disponibile il suo servizio di identificazione del chiamante su WhatsApp: tale funzionalità, allo stato attuale in fase beta, dovrebbe essere rilasciata a livello globale entro la fine di maggio.

Al momento non è chiaro come funzionerà il servizio offerto da Truecaller su WhatsApp ma è probabile che ci saranno appositi indicatori di potenziali chiamate spam ogni volta che arriva una telefonata da un numero sospetto.

Resta da capire se il team di WhatsApp abbia in programma di adottare un approccio proattivo, in modo da provare a bloccare le chiamate spam prima ancora che raggiungano gli utenti del servizio di messaggistica.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che avere pazienza ancora per qualche settimana, nella speranza che il nuovo servizio contro le chiamate spam possa essere implementato presto anche nel nostro Paese.

