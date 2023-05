La nuova serie di smartphone premium Huawei Mate 60 è protagonista di un primo interessante leak: è appena apparso in rete un render del retro di un modello inedito e il design del modulo fotografico posteriore presenta una “gustosa” reminiscenza.

Huawei Mate 60 fa sfoggio dello “Star Oreo” (leak)

Presentato ufficialmente nel mese di settembre dello scorso anno ma commercializzato anche in Italia soltanto lo scorso novembre, Huawei Mate 50 Pro è l’attuale modello di spicco della famiglia Mate di Huawei; lo smartphone è costruito attorno ad un comparto fotografico di altissimo livello — potete vederlo all’opera nella nostra recensione dedicata —, che viene racchiuso nel classico modulo “Star Ring”.

Se con la serie Mate 50 Huawei aveva optato per un design del modulo fotografico particolarmente sobrio e armoniosamente inserito nella cover posteriore, la situazione potrebbe essere ribaltata dalla nuova generazione di smartphone: la serie Huawei Mate 60 potrebbe fare sfoggio di un design decisamente più audace, con lo “Star Ring” pronto ad evolversi in una sorta di “Star Oreo”. È quanto si evince dal render condiviso su Twitter dal leaker @RODENT950 e visibile qui sotto: lo smartphone — la cui identità precisa non è chiara — esibisce un modulo fotografico posteriore di forma circolare, diviso in due semicerchi di colore nero, con una piccola area di raccordo centrale dello stesso colore della cover posteriore (una sorta di lilla) ma con una finitura diversa. Ciascuna delle due metà racchiude due fotocamere, il flash LED trova posto in quella superiore, mentre in quella inferiore compare la scritta XMAGE.

A detta del leaker, la serie Huawei Mate 60 è attualmente composta da un totale di cinque modelli, tuttavia i tempi sono ancora prematuri per scoprire quanti di questi arriveranno sul mercato e quanti, invece, rimarranno sulla carta; risolto questo interrogativo, bisognerà poi capire quali e quanti di questi nuovi modelli arriveranno anche da noi. Nel frattempo, diteci nei commenti se il presunto design dei nuovi Huawei Mate 60 vi piace. Infine, non dimenticate che il produttore cinese ha già presentato altri top di gamma e l’attesa per il loro lancio globale è agli sgoccioli.

