Il team di sviluppo di Google è rimasto fedele al solito modus operandi e nelle scorse ore — come ogni fine settimana — ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione di Android Auto. In questo caso non si tratta di una nuova beta, anzi la versione 9.5 è uscita dalla fase di test ed è stata resa disponibile per tutti gli smartphone Android, pur senza un annuncio ufficiale a precederla.

Aggiornamento Android Auto: le novità della versione 9.5

Dal momento che Google non ha ritenuto necessario annunciare il rilascio di questo nuovo aggiornamento per il canale stabile dell’app Android Auto, è lecito presumere che la nuova versione non contenga innovazioni di particolare rilevanza. Del resto, è ormai consuetudine che queste ultime vengano rese disponibili a mezzo di attivazioni lato server, di conseguenza la sola installazione della versione più recente dell’app di Android Auto non costituisce una garanzia di ritrovare le ultime innovazioni subito a disposizione per tutti gli utenti.

A dimostrazione di quanto detto, è sufficiente segnalare come i colleghi di SmartDroid.de abbiamo trovato la funzione per il cambio di layout disponibile a bordo di Google Pixel 7 Pro ma non su Samsung Galaxy S23 Ultra, pur avendo aggiornato entrambi i dispositivi all’ultima versione disponibile.

Infine, non si può escludere — anzi è molto probabile — la presenza di qualche bug fix in questo nuovo aggiornamento, sebbene al momento Google non ne faccia menzione da nessuna parte.

Come aggiornare Android Auto

La versione più recente dell’applicazione Android Auto è disponibile al download direttamente sul Google Play Store, dove è possibile anche richiedere di iscriversi al canale Beta, così da essere sempre in prima linea per testare le ultime novità del servizio prima che vengano rese disponibili per il grande pubblico. Il badge sottostante rimanda direttamente allo store delle app di Google.

Per i più impazienti, comunque, è possibile tagliare la testa al toro e installare manualmente la versione più recente di Android Auto scaricando il relativo APK da APK Mirror a questo link.

