L’atteso primo tablet di Google sembra sempre più vicino al debutto, poiché è stato appena individuato presso l’agenzia di regolamentazione statunitense FCC. La documentazione rivela un dettaglio relativo alla connettività dell’imminente Google Pixel Tablet.

Google Pixel Tablet ottiene l’approvazione FCC

Oggi un nuovo dispositivo Made by Google è apparso nel database dell’ente FCC con il numero di modello GTU8P. In un documento che descrive dove trovare l’etichetta FCC ​​si deduce che si tratta di un dispositivo Android.

Inoltre la certificazione rivela che il nuovo prodotto di Google supporta tre standard di connettività (Wi-Fi, Bluetooth e UWB) e non essendo menzionata la connettività cellulare, è plausibile che il dispositivo in questione sia Google Pixel Tablet.

Finora la funzionalità UWB è rimasta relativamente inutilizzata sulla serie Google Pixel, poiché consente principalmente di utilizzare il proprio smartphone come chiave digitale per auto, ma è possibile Pixel Tablet sfrutterà questa tecnologia per il sistema “Tocca per trasferire” per inviare media a uno smart speaker, anche per il fatto che recentemente sono emerse delle prove che Google sta lavorando a un nuovo altoparlante Nest che dovrebbe supportare la connettività UWB.

Al momento non è ancora chiaro se il supporto UWB per Google Pixel Tablet sia destinato alla ricezione di segnali, all’invio o entrambi, tuttavia potrebbe essere utilizzato anche per individuare più precisamente oggetti smarriti.

L’elenco FCC non rivela altri dettagli sull’atteso tablet di Google, ma suggerisce che potrebbe essere lanciato nelle prossime settimane.

