Negli ultimi tempi il mondo dei social media è stato invaso da una nuova forma di comunicazione: i video brevi. Meta, la società che possiede Facebook, non è rimasta a guardare e ha deciso di introdurre nuove funzionalità per personalizzare e arricchire l’esperienza degli utenti sulla piattaforma. In questo articolo analizziamo in dettaglio le novità introdotte da Meta per rendere più semplice e coinvolgente la scoperta e la creazione di Reel sulla piattaforma social.

In primis, Meta ha apportato significative modifiche all’interfaccia dell’applicazione di Facebook per facilitare l’accesso ai Reel. Gli utenti possono ora trovare i Reel direttamente nella navigazione principale, situata nella parte alta della sezione interna Facebook Watch, rendendo più agevole e rapido il passaggio tra diverse sezioni e funzionalità della piattaforma. Grazie a questa innovazione, gli utenti hanno la possibilità di esplorare con maggiore comodità i contenuti video brevi pubblicati dai propri creatori preferiti, oltre a scoprire nuove tendenze, tematiche e interessi emergenti.

Inoltre, Meta ha implementato un recente aggiornamento che consente una transizione rapida e del tutto fluida tra la visione di Reel e quella di video di durata più estesa. Questa funzione permette dunque agli utenti di passare facilmente da un formato all’altro senza interruzioni, offrendo un’esperienza di visione più dinamica e versatile. In tal modo, gli utenti possono godere di un ampio ventaglio di contenuti, sia brevi che lunghi, in base alle proprie preferenze e al tempo a disposizione, garantendo un’esperienza di fruizione dei contenuti video ancora più completa ed appagante.

Per quanto riguarda la personalizzazione dei contenuti, Facebook ha messo a punto diverse funzioni che mirano a offrire agli utenti un’esperienza più aderente ai loro gusti e interessi. Tra queste, si distinguono le opzioni “Mostra di più” e “Mostra di meno”, accessibili tramite il menu a tre punti posizionato nella parte inferiore del lettore video dei Reel. Attraverso queste funzionalità, gli utenti possono esprimere le loro preferenze in merito ai contenuti visualizzati, influenzando la frequenza con cui vengono proposti determinati tipi di Reel.

Optando per l’opzione “Mostra di più”, gli utenti possono indicare il proprio interesse verso un particolare Reel o una specifica categoria di contenuti, portando Facebook a proporre video simili con maggiore frequenza. Al contrario, scegliendo “Mostra di meno” si segnala alla piattaforma la volontà di ridurre la presenza di quel genere di contenuti nel feed personale. Grazie a questi strumenti, gli utenti hanno la possibilità di esplorare in modo più mirato e approfondito nuovi interessi, creatori e comunità presenti sulla piattaforma.

Questo sistema di personalizzazione consente, inoltre, di creare un’esperienza di fruizione dei contenuti maggiormente in linea con le esigenze e i desideri degli utenti, aumentando il livello di coinvolgimento e soddisfazione durante la navigazione all’interno dell’applicazione. A tal proposito è importante sottolineare che il feedback fornito dagli utenti attraverso le opzioni menzionate poco sopra contribuirà a rendere l’algoritmo di classificazione dei Reel più intelligente e adattabile alle preferenze individuali.

Introdotte le etichette contestuali per una maggiore chiarezza

Collegandoci al punto precedente, per rendere ancora più trasparente e comprensibile il processo di selezione dei Reel proposti agli utenti Meta ha introdotto una funzione che mostra etichette contestuali sul lettore video. Queste etichette forniscono informazioni utili per capire il motivo per cui un determinato Reel è stato inserito nel feed personale dell’utente. Ad esempio, se un amico dell’utente ha apprezzato o condiviso quel Reel, comparirà un’etichetta esplicativa che ne chiarisce la presenza nel feed. In questo modo gli utenti possono comprendere meglio e in totale autonomia le dinamiche che influenzano la selezione dei contenuti proposti e sentirsi maggiormente coinvolti nella personalizzazione del proprio feed.

Per finire, condividiamo le parole di Facebook pubblicate in un post sul proprio canale relativo alle comunicazioni ufficiali, che danno un’idea dell’impegno sempre più crescente dell’azienda nell’adottare soluzioni che incontrino le esigenze degli utenti.

Facebook vi aiuta a scoprire persone, contenuti ed esperienze che soddisfano i vostri interessi e vi aiutano a crescere ed esplorare. Anche i Reels stanno diventando sempre più social: le persone condividono i Reels attraverso le nostre app più di 2 miliardi di volte al giorno, raddoppiando negli ultimi sei mesi. Stiamo introducendo nuovi controlli di personalizzazione per Reels che vi permettono di personalizzare ciò che volete vedere di più o di meno, in modo che i video che vedete siano più pertinenti.

Forse ti sei perso: Facebook Messenger ora supporta le chat crittografate personalizzabili