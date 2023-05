Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung starebbe valutando l’ipotesi di anticipare di due o tre settimane il lancio di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, prevista inizialmente nel mese di agosto.

Secondo addetti ai lavori vicini alle aziende che fanno parte della catena di fornitura di Samsung, il colosso coreano ha già iniziato a ordinare alcuni componenti dei nuovi telefoni pieghevoli per poter essere pronto per un lancio anticipato.

Quando potrebbero arrivare Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5

Al momento l’evento di lancio di Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 dovrebbe essere in programma per il 9 agosto ma, nel caso in cui il colosso coreano dovesse riuscire ad arrivare alla metà di luglio con una buona quantità di scorte iniziali, potrebbe anticipare la presentazione al 19 luglio o al 26 luglio.

A rendere più complicate le previsioni sui possibili programmi del colosso coreano vi è la sua decisione di dotare la nuova generazione dei pieghevoli di una cerniera a goccia d’acqua, soluzione che dovrebbe garantire un miglioramento dell’esperienza.

Alla base dell’idea di anticipare il lancio dei nuovi smartphone vi sarebbe quello di far fronte al normale calo delle vendite del periodo estivo e, nel caso in cui Samsung dovesse riuscire a centrare tale obiettivo, l’esordio sul mercato della sua nuova generazione di smartphone pieghevoli potrebbe avvenire il 4 agosto o l’11 agosto.

Una fotocamera da 50 megapixel per Samsung Galaxy S23 FE

Negli ultimi tempi si è parlato molto di Samsung Galaxy S23 FE e della possibilità che venga lanciato dal colosso coreano e le indiscrezioni più recenti sembrano ormai convengere su un esordio sul mercato nella parte finale dell’anno.

Ebbene, nelle scorse ore si sono fatte più insistenti le voci secondo cui tra le principali novità vi sarà un importante miglioramento del comparto fotografico posteriore, che dovrebbe poter contare su un sensore primario da 50 megapixel.

Staremo a vedere.