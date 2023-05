Ancora per poche ore è possibile usufruire di una interessante promozione che consente di acquistare in offerta sullo store ufficiale di Samsung i più recenti flagship della casa, ovvero Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, risparmiando un bel po’ rispetto ai prezzi di listino.

Il produttore sudcoreano, fino alle 23:59 di oggi (martedì 2 maggio 2023), propone gli smartphone di punta con uno sconto del 10% (tramite codice sconto), dà agli utenti la possibilità di ricevere 300 euro di cashback e permette di usufruire della valutazione dell’usato in fase d’acquisto. Scopriamo tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23: ultime ore per le offerte sullo shop ufficiale

I Samsung Galaxy S23 sono arrivati in Italia lo scorso 1 febbraio e, sin dal momento del lancio, non sono praticamente mai rimasti ai prezzi di listino: tutti e tre i modelli, infatti, sono stati protagonisti di una infinità di offerte tra quelle proposte da Amazon, quelle proposte dalle principali catene dell’elettronica di consumo (come MediaWorld) e le offerte dello store ufficiale di Samsung.

Proprio lo store ufficiale, dopo la promo lancio, ha spesso riproposto i propri flagship più recenti in offerta. L’ultima offerta, in ordine cronologico, è iniziata lo scorso 26 aprile e terminerà alle 23:59 di oggi, martedì 2 maggio 2023.

Acquistando uno tra Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra sullo store ufficiale, i potenziali acquirenti potranno usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino, utilizzando il codice sconto EXCLUSIVES23.

Inoltre, registrando l’acquisto su Samsung Members (entro il 25 giugno 2023), è previsto un cashback di 300 euro. Infine, con l’opzione Samsung+Valore è possibile richiedere la valutazione dell’usato per ricevere un massimo di 530 euro.

Tanto per fare alcuni esempi considerando sconto (EXCLUSIVE 10) e cashback:

È possibile acquistare Galaxy S23 (8+128 GB) a partire da 581,80 euro (881,80 euro considerando il solo sconto) invece di 979 euro .

a partire da (881,80 euro considerando il solo sconto) invece di . È possibile acquistare Galaxy S23+ (8+256 GB) a partire da 806,10 euro (1106,10 euro considerando il solo sconto) invece di 1229 euro .

a partire da (1106,10 euro considerando il solo sconto) invece di . È possibile acquistare Galaxy S23 Ultra (8+256 GB) a partire da 1031,10 euro (1331,10 considerando il solo sconto) invece di 1479 euro.

Oltre ai vantaggi diretti sugli smartphone, il colosso sudcoreano consente di acquistare sul proprio shop ufficiale gli accessori con sconti fino al 50% e i dispositivi indossabili con sconti fino al 30%; basterà aggiungerli al carrello in fase di acquisto.

Perché scegliere un Galaxy S23?

Tra i punti di forza dei più recenti flagship di casa Samsung rientra sicuramente il SoC Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” di Qualcomm che ha dato nuova vita alla One UI 5 (basata su Android 13), rendendo le animazioni super fluide e gestendo tutti i task in maniera ottimale, al punto da rendere gli smartphone ottimi anche dal punto di vista dell’autonomia.

Dal punto di vista fotografico, il modello “Ultra” è uno dei riferimenti nel panorama smartphone (tra il sensore principale da 200 megapixel e uno zoom ottico invidiabile) ma gli altri due modelli, un po’ meno performanti rispetto al fratello maggiore (hanno sensore principale da 50 megapixel e perdono lo zoom ottico estremo), si difendono comunque egregiamente.

Altro punto forte della casa è la qualità costruittiva: realizzati in vetro e alluminio, tutti e tre gli smartphone sono certificati IP68 e sono quindi impermeabili ad acqua e polvere. Per maggiori informazioni, vi lasciamo alle nostre recensioni di tutti e tre gli smartphone.

