Dovrebbero essere due gli smartphone pieghevoli che Motorola ha in programma di lanciare sul mercato nei prossimi mesi: uno è Motorola Razr 40 Ultra mentre l’altro dovrebbe essere un modello più economico e del quale al momento non si conoscono dettagli precisi.

Diverso è il discorso relativo a Motorola Razr 40 Ultra, protagonista nelle ultime settimane di diverse indiscrezioni che hanno provato ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Cosa sappiamo di Motorola Razr 40 Ultra

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e dovrebbe poter contare su un display interno AMOLED HDR con risoluzione Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz e su un display esterno con risoluzione pari a 1.056 x 1.066 pixel.

Passando al comparto memorie, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su fino a 12 GB di RAM e su fino a 512 GB di memoria integrata.

Per quanto riguarda il settore imaging, Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe presentare una doppia fotocamera con sensore primario Sony IMX563 da 12 megapixel, accompagnato da un sensore SK Hynix Hi1336 da 13 megapixel mentre la fotocamera per i selfie dovrebbe essere un sensore OmniVision OV32B40 da 32 megapixel.

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone pieghevole di Motorola non dovrebbero mancare la connettività NFC, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, una variante con supporto Dual SIM, una variante con supporto eSIM, una batteria da 3.640 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e tre colorazioni (Black, Blue e Barberry).

Dal punto di vista software, il display esterno dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti una serie di opzioni di personalizzazione, con la possibilità di cambiare font, colori, forme delle icone e persino le dimensioni dello schermo.

Inoltre Motorola avrebbe in programma di consentire agli utenti di sfruttare tale display per visualizzare tutte le applicazioni e non soltanto quelle appositamente progettate per le sue ridotte dimensioni.

Probabilmente il lancio di Motorola Razr 40 Ultra è imminente. Staremo a vedere.