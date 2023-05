Samsung, come la maggior parte dei produttori di smartphone del settore mobile, non si concentra esclusivamente sulle caratteristiche tecniche di un dispositivo durante la fase di sviluppo, ma anche sul suo design; l’estetica di uno smartphone riveste infatti un’importanza notevole, che piaccia oppure no in base ai gusti personali, contribuisce a rendere riconoscibile non solo il dispositivo di turno, ma anche e soprattutto il marchio.

Tutti i produttori prima o poi sperimentano delle modifiche all’estetica dei propri dispositivi, mentre alcuni tentano di rimanere fedeli il più possibile a quelle che ormai sono diventate linee iconiche e riconoscibili; Samsung negli ultimi anni raramente ha completamente stravolto l’aspetto dei propri dispositivi, limitandosi a qualche piccolo cambiamento qua e là.

Con la serie Galaxy S23 per esempio, nello specifico con Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus, l’azienda ha abbandonato l’isola che racchiudeva i moduli delle fotocamere, adottando un design simile a quello del precedente Galaxy s22 Ultra. Cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi Samsung Galaxy S24?

La serie Samsung Galaxy S24 manterrà un design molto simile a quello dei Galaxy S23

Considerando che di solito Samsung mantiene invariata l’estetica dei propri smartphone di punta per circa due anni, è lecito aspettarsi pochi cambiamenti sui futuri flagship; è del medesimo avviso anche il leaker Revegnus, che ha condiviso su Twitter gli ultimi rumor al riguardo.

S24 Early Rumors- S24,S24+ keep the same design as their predecessors pic.twitter.com/D1wZwTBgGa — Revegnus (@Tech_Reve) May 1, 2023

Come potete notare dunque, al momento è opinione alquanto diffusa che l’azienda mantenga lo stesso design già utilizzato per la serie Galaxy S23 anche sui futuri Galaxy S24 o almeno, stando a quanto condiviso, ciò sarebbe vero per i primi due modelli della famiglia. Il leaker infatti non menziona esplicitamente Galaxy S24 Ultra, segno di come il flagship in questione potrebbe forse introdurre qualche modifica di carattere estetico rispetto all’attuale modello.

In effetti è difficile pensare che i prossimi smartphone di punta del brand saranno identici agli attuali, ciò sarebbe controproducente dal punto di vista dell’identificazione dei modelli da parte degli utenti e creerebbe solo confusione; più plausibile che, a fronte di un design molto simile a grandi linee, verranno comunque introdotte alcune modifiche, quel tanto che basta per rendere distinguibile un Samsung Galaxy S24 da un Galaxy S23, mantenendo al contempo un design generale che possa subito far pensare all’azienda coreana.

C’è ancora parecchio tempo prima che la società possa presentare ufficialmente la nuova gamma di dispositivi, non mancheranno sicuramente tutta una serie di nuovi render ed indiscrezioni che ci permetteranno di farci un’idea più precisa.

