Dalla Cina arriva la notizia del lancio di un nuovo tablet Android di fascia media dedicato a chi è alla ricerca di un modello con un display dalle dimensioni generose: stiamo parlando di HONOR Pad V8.

A caratterizzare il nuovo device di HONOR, infatti, troviamo uno schermo da ben 11 pollici e un processore MediaTek Dimensity 8020, CPU che fa così il suo esordio ufficiale a bordo di un tablet.

Le caratteristiche principali di HONOR Pad V8

Dotato di un display LCD da 11 pollici con risoluzione 2.5 K (2.560 x 1.600 pixel) e refresh rate a 120 Hz, HONOR Pad V8 è animato da un processore MediaTek Dimensity 8020.

Passando al comparto fotografico, il nuovo tablet di HONOR può contare frontalmente su un sensore da 5 megapixel mentre sulla parte posteriore gli utenti potranno fare affidamento su una doppia fotocamera (con un sensore primario da 13 megapixel, accompagnato da un sensore di profondità da 2 megapixel e supportato da un flash LED).

Tra le altre caratteristiche di HONOR Pad V8 vi sono quattro altoparlanti stereo, le connettività Bluetooth e WiFi, una batteria da 7.250 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W), una scocca con uno spessore di 7,35 mm e un peso di 485 grammi. A quanto pare, il produttore cinese non ha in programma di lanciare una variante dotata di connettività mobile.

In sostanza, pur avendo un nome e un processore nuovi, HONOR Pad V8 presenta le stesse caratteristiche di HONOR Tab V7 Pro, tablet lanciato nell’agosto del 2021.

Prezzi e disponibilità

Al momento sono stati svelati i dettagli relativi alla commercializzazione in Cina, ove il nuovo tablet di HONOR sarà disponibile nelle seguenti due versioni:

8 GB di RAM / 128 GB di memoria di archiviazione a 1.799 yuan (pari, al cambio, a circa 236 euro)

8 GB di RAM / 256 GB di memoria di archiviazione a 1.899 yuan (pari, al cambio, a circa 250 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se HONOR Pad V8 arriverà anche in Italia