Presentato ufficialmente nel mese di ottobre dello scorso anno con i migliori auspici, Google Pixel Watch è il primo tentativo di Big G in un mercato che fino a quel momento non aveva mai esplorato direttamente, ma non è stato all’altezza delle (enormi) aspettative che ne avevano accompagnato il lancio e lo stesso colosso di Mountain View gli sta dedicando meno attenzioni del previsto. Tralasciando l’arrivo in ritardo in Italia, il discorso relativo agli accessori è significativo: soltanto adesso Pixel Watch riceve il suo primo accessorio ufficiale, ma si tratta di un’edizione limitata e per giunta riguarderà un solo mercato.

Google Pixel Watch ha uno stand ufficiale, più o meno

Fino all’annuncio arrivato nelle scorse ore, l’unica opzione di ricarica disponibile per il Google Pixel Watch era rappresentata dal Magnetic Charging Cable, ma alcuni dei prossimi acquirenti potranno beneficiare di una piccola novità: il Google Store giapponese offre in regalo una sorta di stand ufficiale in edizione limitata.

Si tratta di un regalo che Google ha voluto fare ai propri utenti in Giappone nel contesto delle celebrazioni della Settimana d’oro, un periodo della durata di sette giorni in cui confluiscono diverse festività pubbliche giapponesi. Per tale occasione, infatti, il Google Store locale ha attivato una serie di sconti validi dal 28 aprile al 7 maggio e ha aggiunto questo piccolo omaggio per gli acquirenti dello smartwatch.

Coloro i quali sceglieranno di acquistare un Google Pixel Watch nel periodo di validità della promozione potranno avvalersi dello sconto dell’8% e, in più, riceveranno uno “Space Brothers collaboration limited watch stand”. Lo stand, come potete vedere dalle immagini ufficiali, è realizzato in plastica e raffigura una serie di personaggi già protagonisti di precedenti iniziative di Google. L’accessorio presenta una base rettangolare e, sul lato destro, l’alloggiamento dove inserire lo smartwatch quando collegato al cavo di ricarica.

Insomma, sebbene l’omaggio sarebbe stato probabilmente gradito a tutti gli acquirenti, difficilmente vi strapperete i capelli per il suo mancato arrivo in Italia. Se avete acquistato un Google Pixel Watch e siete alla ricerca di un supporto, date un’occhiata a questo realizzato da Spigen.

