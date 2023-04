Le schede di memoria rappresentano un accessorio di fondamentale importanza per tanti utenti, in quanto consentono loro di conservare dati, foto e video e averli sempre disponibili su qualsiasi device e tra i brand più popolari troviamo senza dubbio SanDisk.

Ebbene, se avete deciso di acquistare una nuova scheda di memoria di SanDisk e state aspettando l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: su Amazon la scheda microSDXC SanDisk Extreme 128 GB è disponibile in offerta a metà prezzo.

La scheda microSDXC SanDisk Extreme 128 GB in offerta su Amazon

La scheda microSDXC SanDisk Extreme 128 GB oggetto di questa interessante offerta è disponibile a 20,39 euro (con uno sconto del 48% rispetto al prezzo normale) con inclusa la scheda SD, il tutto con la formula Venduto e spedito da Amazon.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo le seguenti:

Risparmia tempo con velocità di offload della scheda fino a 190 MB/s, grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk

Per ottenere il massimo della velocità, utilizzala con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional (vendute separatamente)

Velocità di scrittura fino a 90 MB/s per riprese ultrarapide

4K UHD-ready con classe di velocità UHS 3 (U3) e classe di velocità video 30 (V30)

Classe A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci

Con riferimento alle velocità di lettura e di scrittura, il venditore precisa quanto segue:

Velocità di lettura fino a 190 MB/s, unità progettate con tecnologia proprietaria per raggiungere velocità oltre UHS-I 104 MB/s, è necessario disporre di dispositivi compatibili in grado di raggiungere tali velocità. Velocità di scrittura fino a 90 MB/s. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 1 MB = 1.000.000 di byte.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di questa offerta, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista microSDXC SanDisk Extreme 128 GB a 20,39 euro su Amazon

