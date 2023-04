Il Google Play Store si prepara ad accogliere una nuova funzione che aiuterà gli utenti alle prese con applicazioni instabili: a qualche mese di distanza dalle anticipazioni, la casa di Mountain View sta per introdurre su smartphone e tablet Android un avviso che informa della presenza di aggiornamenti risolutivi per le app che vanno in crash. Vediamo come sarà.

Un avviso per aggiornare le app Android che vanno in crash

Bene o male sarà capitato a tutti di avere a che fare con applicazioni un po’ instabili, magari con qualche crash di troppo (abbiamo fatto un esempio proprio qualche giorno fa), e Google ha pensato a una piccola novità per il suo Play Store che possa aiutare gli utenti. La casa californiana ha annunciato una nuova funzione che fa comparire un messaggio pop-up simile a quello qui sotto: nel momento in cui un’app soffre di un crash ed è presente un aggiornamento che potrebbe andare a risolvere il problema, il sistema operativo potrà avvisare l’utente e guidarlo verso l’update, con tanto di indicazione del peso del download.

Questo avviso apparirà su smartphone e tablet dotati di almeno Android 7.0 Nougat e sarà generato direttamente dal Google Play Store. Non comparirà, dunque, nel caso l’app sia stata installata tramite store alternativi o APK. La notizia migliore è che gli sviluppatori non dovranno fare proprio niente: la novità sarà implementata automaticamente e il messaggio sarà mostrato quando il Play Store determinerà che una versione più recente dell’app offre una percentuale di arresti anomali inferiore.

Google si è limitata ad annunciare la novità, senza aggiungere tempistiche precise per la distribuzione della funzione. Probabilmente sarà implementata nelle prossime settimane in maniera “silenziosa”, quindi il nostro consiglio è quello di tenere aggiornato il Google Play Store all’ultima versione: per verificare basta aprire l’app e recarsi in “Impostazioni > Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“.

