Una delle app preferite da parte degli utenti per scaricare sfondi e suonerie non funziona su alcuni dei principali modelli Samsung. Stiamo parlando di Zedge, che soffre di un problema che va avanti da mesi: gli sviluppatori non sembrano essere ancora giunti a una soluzione, nonostante la questione prosegua praticamente dall’aggiornamento alla One UI 5.0 e ad Android 13. Vediamo qual è questo problema, quali sono i modelli colpiti e cerchiamo di capire come risolverlo temporaneamente in attesa di una soluzione definitiva.

Zedge non funziona più su diversi smartphone Samsung

Zedge è una delle app più scaricate sul Google Play Store (e non solo): permette di scaricare migliaia e migliaia di sfondi, sfondi animati, suonerie e suoni per notifiche, e anche se negli ultimi tempi la quantità di pubblicità è aumentata (è disponibile un abbonamento per evitarla), risulta tuttora una delle app di riferimento per la personalizzazione degli smartphone Android. E questo è testimoniato dai più di 500 milioni di download e da più di 12,5 milioni di recensioni a disposizione sul Play Store.

Alcune di queste ultime risultano particolarmente critiche negli ultimi mesi, seppur non siano sufficienti ad affossare il punteggio finale (attualmente 4,5 stelle su 5). Il motivo? Semplicemente Zedge non funziona più su alcuni modelli di smartphone Samsung: l’app ha un crash all’avvio e non si apre proprio più. Non serve a nulla cancellare cache e dati, disinstallare l’app e reinstallarla: i possessori degli smartphone coinvolti non possono più utilizzare l’app.

Uno dei modelli colpiti dal problema è Samsung Galaxy S21, ad esempio: a partire dall’aggiornamento di fine ottobre 2022 ad Android 13 con One UI 5.0, Zedge non si apre più. Sono passati mesi, lo smartphone ha ricevuto diversi ulteriori update, compresa la One UI 5.1 e le recenti patch di sicurezza di aprile 2023, e l’app è arrivata alla versione 8.4.4, ma nulla è cambiato. Neanche l’installazione della versione 8.5.5-beta ha portato a qualche risultato. Qualche indagine ci ha permesso di scovare altri modelli nei quali il comportamento dell’app appare simile: ci sono crash all’avvio segnalati (sia tramite Play Store sia sulla Community Samsung) anche su alcuni Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip4, Galaxy S23, Galaxy A52s 5G e Galaxy S10 Lite, anche se non abbiamo la certezza che il problema sia il medesimo e che non coinvolga altri dispositivi.

La soluzione non arriva, ma qualcosa potete fare

Samsung sostiene che il problema riguardi l’app stessa, e in effetti non sembrano esserci casi simili per altre app sullo stesso smartphone. Gli sviluppatori di Zedge, contattati, non hanno per ora saputo risolvere il problema nonostante le tante segnalazioni giunte tramite il Play Store e i mesi trascorsi: a quanto pare si tratta di una questione molto difficile sulla quale indagare, dato che sostengono di non essere riusciti a replicare il problema.

Abbiamo eseguito dei test sul Galaxy S21 citato più su, per arrivare alla conclusione che, per qualche motivo, è l’aggiornamento dell’app Zedge alla versione 7.46.3 a provocare il problema. Questo significa che una soluzione temporanea c’è: se avete anche voi questi problemi potete disinstallare l’app e installare manualmente la versione 7.46.1 di fine settembre per continuare a utilizzarla. Dopo aver disinstallato l’app installata tramite Google Play Store (altrimenti non è possibile eseguire un downgrade), potete seguire questo link per scaricare e installare manualmente Zedge 7.46.1 tramite APK. Non potrete contare sulle funzionalità introdotte più di recente, ma potrete continuare a scaricare sfondi e suonerie in attesa di una soluzione. Non possiamo assicurare che questa procedura vada a buon fine su tutti gli smartphone che soffrono di questo misterioso crash, ma fare un tentativo non vi costa nulla.

Restiamo in attesa di una possibile soluzione definitiva da parte degli sviluppatori, anche se, visto quanto tempo è passato, la fiducia non è ai massimi livelli. Nel frattempo, fateci sapere se anche voi state riscontrando questo problema con Zedge sul vostro smartphone Samsung. Nel caso vogliate contattare gli sviluppatori per segnalare la criticità, vi basta mandare una e-mail all’indirizzo android@zedge.net.

