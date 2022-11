Le applicazioni rappresentano uno dei punti di forza di Android e, pertanto, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori di Google sia costantemente impegnato nel miglioramento del Google Play Store, in modo da garantire agli utenti un sistema che sia in grado di offrire loro app sempre più sicure e ottimizzate.

Nonostante tutti i test condotti dagli sviluppatori di app Android per assicurarsi che queste funzionino bene su tutti i vari smartphone, di tanto in tanto può capitare che a causa di un problema vadano in crash.

Ebbene, pare che il team di Google abbia studiato una soluzione che potrebbe in parte aiutare gli utenti, soprattutto quelli meno esperti, ad affrontare il problema delle app che crashano.

Così come viene riportato da Mishaal Rahman su Twitter, infatti, c’è una nuova interessante funzionalità in arrivo nel Google Play Store, almeno secondo quanto viene segnalato nel changelog dell’Aggiornamento di sistema Google Play di novembre 2022.

A partire dalla versione 33.2, il Google Play Store chiederà agli utenti di installare l’ultimo aggiornamento per un’app che va in crash (ovviamente a condizione che sia disponibile un update).

Stando a quanto è possibile apprendere dal codice della nuova versione del Play Store, il messaggio che dovrebbe essere visualizzato dagli utenti in caso di crash di un’applicazione dovrebbe essere il seguente:

“Update the app to fix crashes”

“The app stopped working, but the latest update for the app may fix the issue. Install the update and then open the app again. If you want to update later, go to %1$s in Google Play.”