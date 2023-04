Negli ultimi anni abbiamo assistito a una tendenza piuttosto preponderante nel settore degli smartphone in cui molti produttori si sono ispirati al design di Apple, cercando di replicare il successo e l’iconicità dei suoi dispositivi, in particolare degli iPhone: ricordiamo il tipico notch, sbarcato nel settore a fine del 2017 con iPhone X, arrivato in un batter d’occhio anche sugli smartphone Android. Tuttavia, recentemente sembra che questa tendenza stia cambiando: al MWC 2023 Unihertz ha presentato il suo nuovo smartphone Luna, che mostra una sorprendente somiglianza con il Nothing Phone (1), un dispositivo di fascia media che ha fatto scalpore lo scorso anno, soprattutto per il suo design diverso dalla massa. Questo nuovo smartphone potrebbe creare un precedente che segnala un’evoluzione nel panorama degli smartphone, in cui anche i produttori di dispositivi di fascia media influenzano il design e le innovazioni nel settore. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche dell’Unihertz Luna e come questo smartphone cerca comunque di avere una sua identità.

Unihertz Luna fa del design il suo punto di forza

Al MWC 2023 di qualche settimana fa Unihertz, azienda specializzata nella realizzazione di smartphone soprattutto per il mercato orientale, ha presentato ben 14 nuovi modelli, tra cui spiccano anche il Jelly 2, un dispositivo da soli 3 pollici, e il Titan Slim. Tuttavia, è l’Unihertz Luna a catturare il vero interesse del pubblico per il suo design distintivo e le sue specifiche tecniche interessanti, anche grazie alla forte somiglianza con il Nothing Phone (1), uno degli smartphone che ha fatto proprio del design uno dei suoi punti di forza.

Unihertz Luna vanta un retro trasparente realizzato con una tecnologia di emissione della luce che gli conferisce un aspetto futuristico e accattivante in grado di catturare l’attenzione di chiunque prova a osservarlo anche per un solo istante. Il pannello posteriore è in vetro Panda King, che mette in luce una delle caratteristiche più affascinanti del telefono, ovvero la striscia di luci LED sul retro, che può cambiare tonalità e modelli in base a chiamate in arrivo, notifiche, musica, video e altre funzioni e che è addirittura in grado di sincronizzarsi con il suono.

Il dispositivo è dotato di un ampio display IPS da 6,81 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, che copre gran parte della parte anteriore. A tal proposito è importante far notare come il bordo inferiore si più accentuato di quello superiore, caratteristica comunque in linea per la fascia di prezzo del dispositivo, che vedremo tra poco. Per quanto riguarda il reparto fotografico, è presente una fotocamera da ben 108 megapixel, in grado di catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla fotocamera secondaria dedicata agli scatti notturni da 20 megapixel, oltre che a un terzo sensore da 2 megapixel per gli scatti macro. Le configurazioni disponibili non sono molte: a dirla tutta, al momento il dispositivo è disponibile solo con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, aspetto di non secondaria importanza visto il prezzo interessante.

Tenendo sempre ben a mente la fascia di mercato in cui il dispositivo si va a collocare, Unihertz Luna non sacrifica le prestazioni e offre un’esperienza d’uso piacevole grazie al processore MediaTek Helio G99, unitamente alla generosa quantità di RAM e memoria interna. Il sistema operativo Android 12 garantisce inoltre un’interfaccia utente aggiornata e l’accesso alle ultime applicazioni e funzionalità offerte dal Google Play Store. L’autonomia della batteria da ben 5000 mAh dovrebbe consentire un utilizzo prolungato del dispositivo senza dover ricorrere frequentemente alla ricarica. Un ultimo aspetto importante da sottolineare è l’assenza del 5G: lo smartphone può infatti contare su un doppio slot per schede nano SIM su rete 4G, in grado comunque di offrire prestazioni di navigazione sufficienti anche nel nostro paese.

Prezzi e disponibilità di Unihertz Luna

Passiamo infine agli aspetti più importanti, quelli del prezzo e della disponibilità, che fungono da ago della bilancia per l’eventuale successo sul mercato di questo smartphone. La prima buona notizia è che il dispositivo è già disponibile all’acquisto in diversi paesi tra cui anche l’Europa. La seconda buona notizia è che il prezzo risulta in linea con le caratteristiche tecniche e di design del prodotto. Il prezzo di lancio è di 329.99 dollari, ma attualmente è possibile usufruire di uno sconto di 30 dollari, arrivando così a un prezzo finale di 299.99 dollari (circa 270 euro al cambio attuale). Qualora foste interessati a leggere le specifiche per intero o foste intenzionati a procedere all’acquisto, potete visitare il sito ufficiale del produttore tramite questo link.

Unihertz Luna rappresenta una proposta intrigante nel mercato degli smartphone odierno, puntando tutto su un design accattivante e funzioni innovative come il retro trasparente che si illumina con apposite luci collocate sulla cover posteriore. Sebbene non sia un dispositivo pensato per chi cerca connettività 5G o prestazioni all’ultimo grido, Unihertz Luna potrebbe soddisfare le esigenze di coloro che desiderano uno smartphone dal look distintivo e con discrete prestazioni generali, il tutto a un prezzo accessibile.

