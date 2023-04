Finalmente è successo: per la prima volta Samsung Galaxy Watch5 scende sotto ai 200 euro su Amazon nella versione da 44 mm. Questo grazie a uno sconto di più del 40% a disposizione in queste ore, che porta lo smartwatch al minimo storico del sito. Vediamo come approfittarne prima che termini l’offerta.

Samsung Galaxy Watch5 44 mm in offerta su Amazon a meno di 200 euro

Samsung Galaxy Watch5 44 mm è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo inferiore a quello della versione da 40 mm: rispetto a quest’ultima, la variante in promozione mette a disposizione uno schermo più ampio, da 1,4 pollici (sempre Sapphire Crystal Super AMOLED) a risoluzione 450 x 450, e una batteria decisamente più interessante, da 410 mAh (invece che 284 mAh). Il SoC che muove il sistema è l’Exynos W920 con CPU dual-core, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna.

A livello di connettività lo smartwatch Samsung in offerta integra Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS, mentre serve l’apposita versione per l’LTE (che sale di prezzo). Tra i sensori a bordo spicca quello BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori (Frequenza cardiaca, Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica) ed effettua rilevazioni complete di parametri come la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress. Tra le altre funzionalità supportate da Galaxy Watch5 vale la pena citare l’elettrocardiogramma (ECG), il rilevamento della pressione arteriosa, il rilevamento della temperatura corporea (con tecnologia a infrarossi), la misurazione della composizione corporea, le tante attività fisiche compatibili con Samsung Health e SmartThings, con il quale è possibile controllare i dispositivi intelligenti della casa connessa.

Il sistema operativo è WearOS Powered by Samsung, con personalizzazione One UI Watch, che risulta compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 8.0 Oreo e 1,5 GB di RAM, anche se il meglio lo dà quando connesso a un prodotto Samsung.

Samsung Galaxy Watch5 44 mm è stato lanciato lo scorso agosto al prezzo consigliato di 329 euro (versione Bluetooth), ma potete acquistarlo in queste ore in offerta su Amazon a 194,99 euro nella colorazione Silver (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati vi consigliamo di non tentennare troppo: per procedere potete semplicemente seguire il link qui in basso. Se siete abbonati Amazon Prime potete anche approfittare della spedizione rapida gratuita con consegna in un giorno.

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

