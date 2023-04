Sebbene Google abbia in più di un’occasione fonito qualche anticipazione su Google Pixel Tablet, ad oggi i dettagli noti su tale dispositivo continuano ad essere pochi ed è per questo motivo che le indiscrezioni che si sono diffuse in Rete nelle scorse ore acquistano ancora più interesse.

In attesa di scoprire se in occasione di Google I/O 2023, in programma per il 10 maggio, il colosso di Mountain View soddisferà ogni nostra curiosità, queste nuove indiscrezioni ci permettono di farci un’idea di cosa possiamo aspettarci dal device.

Cosa sappiamo di Google Pixel Tablet

Alle due colorazioni già mostrate dal colosso di Mountain View (una con una parte posteriore verde e una cornice nera e una con una cornice bianca e una parte posteriore beige/bianca) se ne dovrebbero aggiungere altre due.

Ed ancora, Google Pixel Tablet avrà un corpo in alluminio con una finitura in nanoceramica simile alla porcellana e ciò, a dire di Google, dovrebbe tradursi in un “aspetto opaco morbido e una sensazione ruvida”.

A differenza di quanto emerso nelle ultime settimane, il tablet dovrebbe essere animato da un processore Tensor G2 e dovrebbe poter fare affidamento su 8 GB di RAM e Android 13 (in attesa del rilascio della versione finale di Android 14).

Il colosso di Mountain View dovrebbe permettere agli utenti di scegliere tra due opzioni per quanto riguarda la memoria disponibile ed entrambe verranno vendute con un accessorio incluso, la Charging Speaker Dock (che potrà caricare il tablet tramite i pogo pin posteriori e, pertanto, nella confezione di vendita non vi sarà un caricabatterie USB Type-C).

Infine, gli utenti potranno anche fare affidamento su una custodia ufficiale per il nuovo tablet del colosso di Mountain View.

Se per Google Pixel 7a la disponibilità nei negozi sarà immediata, diverso è il discorso per quanto riguarda Google Pixel Tablet, per il cui esordio ufficiale sul mercato probabilmente ci sarà da attendere sino a giugno. Staremo a vedere.