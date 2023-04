L’enorme successo di Google Chrome, di gran lunga il più popolare browser Web tra quelli disponibili, è dovuto anche al costante supporto garantito dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, che lavora senza sosta al suo miglioramento (sia per introdurre nuove funzionalità che per risolvere i bug via via riscontrati dagli utenti).

Nel corso degli anni il team di Google ha lavorato per rendere il browser dell’azienda più veloce e l’ultima serie di miglioramenti relativi a questo specifico aspetto riguarda le versioni destinate ad Android e ai Mac.

Nuove vette di velocità per Google Chrome

Iniziando da Google Chrome per Android, il colosso di Mountain View Google ha deciso di migliorare le prestazioni, occupandosi in particolare dei dispositivi di fascia alta: ciò avviene attraverso una versione del browser che utilizza “flag di compilazione ottimizzati per la velocità invece che per le dimensioni binarie”.

Ebbene, grazie a tale soluzione il browser di Google su questi dispositivi Android è in grado di “eseguire il benchmark Speedometer 2.1 il 30% più velocemente“.

Il browser di Google ha migliorato le proprie prestazioni in termini di velocità anche sui Mac, con un aumento del 10% secondo Speedometer 2.1 negli ultimi tre mesi.

Così come viene messo in evidenza dagli sviluppatori, tale risultato è stato possibile grazie ad alcune ottimizzazioni (come l’analisi HTML migliorata, le funzioni JS `Object.prototype.toString` e `Array.prototype.join` e miglioramenti mirati in InterpolableColor di CSS).

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni garantite da Google Chrome e sui relativi dettagli vi rimandiamo al post pubblicato dal team del colosso di Mountain View sul blog ufficiale (lo trovate seguendo questo link).

Come scaricare le nuove versioni del browser

Se desiderate provare in anteprima le novità studiate dal team di Google Chrome, potete scaricare l’ultima versione beta dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

La versione stabile, invece, può essere scaricata attraverso il seguente badge: