In diverse occasioni avete letto sulle nostre pagine di svariati problemi con Android Auto, il servizio di Google è infatti famoso per i bug e i malfunzionamenti causati, per i quali spesso ci vuole del tempo prima che l’azienda sia in grado di proporre una soluzione. Qualche giorno fa, per esempio, abbiamo visto come alcuni utenti lamentino una pessima qualità grafica nell’utilizzo di Android Auto.

Ora stando a quanto riportato sul forum di supporto, sembra che diversi utenti stiano riscontrando problemi di funzionamento tra Android Auto e Samsung Galaxy S23 Ultra; vediamo cosa sta accadendo.

Android Auto causa problemi con alcuni Samsung Galaxy S23 Ultra

Stando a quanto condiviso sul forum sopra citato, sembra che diversi utenti possessori di un Samsung Galaxy S23 Ultra siano afflitti da un problema, nello specifico pare che in seguito all’ultimo aggiornamento di Android Auto il servizio abbia smesso di funzionare se accoppiato al flagship dell’azienda coreana.

Molti utenti possessori di un Samsung Galaxy S23 Ultra non sono più in grado di utilizzare il servizio di Google sulle proprie vetture, ad alcuni viene restituito il messaggio “Dispositivo USB non supportato”, mentre altri non hanno alcun riscontro se non il mancato funzionamento.

La società è ora a conoscenza del problema e sta indagando per trovare una soluzione, alcuni utenti suggeriscono che il tutto possa essere dovuto all’incompatibilità dei cavi utilizzati, anche se altri testimoniano di averne provati diversi (compreso l’originale Samsung) senza notare però alcun cambiamento e senza riuscire a risolvere la situazione.

Qualora anche voi aveste riscontrato il malfunzionamento sopra esposto con il vostro Samsung Galaxy S23 Ultra, oltre a provare diversi cavi potreste prendere in considerazione di affidarvi ad un dongle per rendere Android Auto wireless, qualora infatti il problema dipendesse realmente dal cavo questi dispositivi potrebbero risolvere la situazione (ma non è detto che sia così) in attesa che Google individui il fattore scatenante e ponga rimedio.

