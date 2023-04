In un mondo sempre più connesso, i dispositivi indossabili stanno acquisendo un ruolo sempre più importante nella nostra vita quotidiana. Tra questi, gli smartwatch sono diventati un accessorio indispensabile per molti utenti. Ecco perché oggi vi parleremo delle ultime novità riguardanti la piattaforma Wear OS di Google e delle recenti migliorie apportate all’esperienza di gioco su questi dispositivi.

Ecco la nuova scheda dedicata ai giochi per Wear OS

Come vi avevamo già annunciato a settembre, Google ha deciso di rendere più semplice e immediata la ricerca di app dedicate ai dispositivi Wear OS, TV e Automotive. Per farlo, ha introdotto una sezione chiamata “Altri dispositivi” all’interno del Google Play Store, accessibile direttamente dallo smartphone. A quanto pare, Google ha voluto migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti Wear OS, semplificando la ricerca di giochi specifici per questi dispositivi.

Attualmente, nella scheda del Play Store dedicata alla ricerca e al download di app e giochi, ci si imbatte in una scheda chiamata “Altri dispositivi”, in alto sotto il campo di ricerca, che va così ad unirsi a quelle già esistenti (“Per te”, “Classifiche”, “Bambini” e “Categorie”). Fino a poco tempo fa questa scheda celava al suo interno solamente tre sezioni espressamente dedicate alle TV e alle auto e, sebbene il suo arrivo fosse nell’aria già da un po’ di tempo, ora si è evoluta, rivelando anche la tanto attesa categoria “Watch“. Come suggerisce il nome, in questa nuova sezione è possibile trovare tutte le app compatibili e studiate per esaltare le potenzialità degli smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS di Google, aprendo così un mondo fatto di svago, produttività, salute e altre possibilità per tutti gli appassionati di smartwatch, pronti a integrare in modo ancora più coinvolgente le proprie app preferite direttamente dal polso.

Come è possibile osservare dagli screenshot qui sopra, Google ha deciso di suddividere questa categoria in due sezioni che vanno a completare l’esperienza videoludica degli utenti. Da un lato, ci invita a concederci un momento di relax e distacco dalla frenesia del tempo con la sezione “Rilassati con i giochi per il tuo orologio: Dimentica il tempo“; dall’altro, ci sfida a mettere alla prova le nostre abilità in situazioni avvincenti con la sezione “Giochi impegnativi in movimento: Vinci sul tuo orologio“. Attualmente, queste due sottocategorie offrono poco più di venti titoli, ma, essendo una nuova funzione introdotta da poco tempo, è lecito aspettarsi che tale numero crescerà esponenzialmente, portando sempre nuove emozioni al polso degli utenti grazie all’aggiunta di nuovi titoli compatibili.

La procedura per scaricare uno dei giochi disponibili è molto semplice ed è in linea con quella per smartphone: basta infatti selezionare l’app desiderata e procedere all’installazione direttamente sul proprio smartwatch. In alternativa, è possibile utilizzare la funzione di ricerca e filtrare i risultati selezionando l’opzione “I tuoi dispositivi”. Anche se giocare su un piccolo display potrebbe non essere l’esperienza più confortevole, è comunque un modo interessante per trascorrere il tempo con il proprio dispositivo Wear OS e sfruttarlo in più ambiti di utilizzo.

Google si impegna per migliorare l’esperienza Wear OS

Negli ultimi mesi, Google ha lavorato sodo per ampliare e migliorare le proposte editoriali dedicate a Wear OS. Ne sono un esempio le recenti curatele come “Lo stile della primavera in 5 watch faces”, che testimoniano la volontà dell’azienda di offrire un’esperienza sempre più ricca e variegata ai propri utenti. Anche all’interno del Play Store presente sugli smartwatch, Google sta puntando su contenuti di qualità e promozioni mirate. Ad esempio, attualmente è possibile trovare l’app Adidas Running (precedentemente conosciuta come Runtastic) in evidenza nella parte superiore dell’applicazione, con una scheda dedicata.

Le recenti novità introdotte da Google per quanto riguarda la ricerca e l’installazione di giochi su Wear OS dimostrano l’impegno dell’azienda nel migliorare costantemente l’esperienza offerta ai propri utenti. Nonostante le limitazioni imposte da un display di dimensioni ridotte, l’attenzione di Google verso i giochi per smartwatch potrebbe contribuire a rendere questi dispositivi ancora più versatili e utili, strizzando l’occhio non solo alle categorie relative a social e produttività, ma anche a quelle dedicate al puro divertimento.

