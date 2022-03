Buone notizie per gli utenti Android che hanno accumulato una grande quantità di Google Play Points: adesso, infatti, è possibile usare direttamente il proprio saldo esistente per gli acquisti sullo store mobile del colosso di Mountain View.

Lanciato alcuni anni fa, il programma Google Play Points rappresenta una soluzione studiata dal colosso di Mountain View per premiare la fedeltà degli utenti, regalando loro dei punti in base agli acquisti effettuati.

Come funziona il programma Google Play Points

Gli utenti possono guadagnare 1 punto per ogni euro speso per l’acquisto di applicazioni, giochi, contenuti in-app, film, libri, abbonamenti e altri contenuti Play e, durante gli eventi speciali, è possibile guadagnare fino a 4 volte in più. Inoltre, provando app e giochi in primo piano è possibile ricevere punti bonus.

Ci sono 4 livelli (Bronzo, Argento, Oro e Platino) e più alto è il livello, più punti si ricevono con ogni acquisto (alcuni livelli hanno anche accesso a premi settimanali speciali).

Una volta accumulati questi punti, è quindi possibile usarli per ottenere sconti e contenuti speciali (come ad esempio personaggi o gemme) in giochi e applicazioni, oltre che come credito Google Play da usare per qualsiasi contenuto (inclusi i giochi, le applicazioni, i film e i libri).

Fino a questo momento per usare i Google Play Points per l’acquisto dei contenuti era necessario passare da una procedura in più fasi (attraverso il riscatto di un coupno da utilizzare sullo store) ma pare che il team del Colosso di Mountain View abbia deciso di semplificare il tutto, consentendo agli utenti di sfruttare direttamente il loro saldo dei punti al momento dell’acquisto.

Si tratta senza dubbio di una soluzione che sarà apprezzata da chi ha aderito al programma Google Play Points. Per ulteriori informazioni sul suo funzionamento e per aderire vi rimandiamo alla pagina dedicata sul Play Store.