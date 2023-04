I produttori di smartphone Android sono sempre più attenti dal punto di vista del rilascio degli aggiornamenti per i propri dispositivi, Samsung guida sempre la lista, rilasciando oggi aggiornamenti per la famiglia Galaxy S21 e per Galaxy Tab A8, ma anche OPPO non trascura il suo ultimo flagship Find X6 Pro.

La serie Samsung Galaxy S21 inizia a ricevere le patch di sicurezza di aprile 2023

Dopo aver visto un paio di giorni fa il rilascio dell’ultimo aggiornamento di sicurezza per la serie Galaxy S22, tocca ora alla precedente generazione Galaxy S21; gli smartphone in questione stanno infatti ricevendo le patch di sicurezza di aprile 2023, grazie alle quali beneficeranno di tutta una serie di correzioni per diverse vulnerabilità.

L’update porta il firmware alla versione G99xU1UEU6EWCA ed è in distribuzione negli Stati Uniti, nelle prossime settimane dovrebbe però raggiungere tutti i mercati. Per controllare la presenza dell’aggiornamento sul vostro dispositivo dovrete recarvi in Impostazioni -> Aggiornamento software -> Scarica e installa.

Galaxy Tab A8 riceve la One UI 5.1 in molti altri mercati

Galaxy Tab A8 ha iniziato a ricevere l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda a fine marzo in Corea, ora l’aggiornamento alla One UI 5.1 per il tablet in questione è in fase di rilascio in molti altri mercati: l’update è ora disponibile in Canada, Europa, India, Sri Lanka, Nepal, Hong Kong e Taiwan e porta il firmware alla versione X200XXU2CWC1.

Oltre alla nuova versione dell’interfaccia One UI l’aggiornamento introduce contestualmente le patch di sicurezza di gennaio 2023, non proprio le più recenti ma comunque meglio di niente; il tablet in questione può ora beneficiare di diverse migliorie apportate dalla nuova interfaccia grafica, vedendo migliorata l’esperienza d’uso generale.

OPPO rilascia l’aggiornamento ColorOS 13.1 per Find X6 Pro

È in fase di rilascio in Cina l’ultimo aggiornamento per il top di gamma dell’azienda, OPPO Find X6 Pro sta infatti ricevendo nelle ultime ore l’update ColorOS 13.1, che con un peso di 185,45 MB porta il firmware alla versione PGEM10_13.1.0.122 (CN01).

Con l’update in questione la società introduce diverse migliorie dal punto di vista del sistema in generale, della comunicazione e della fotocamera; la stabilità del sistema è stata migliorata, nonché resa più fluida ed efficiente, l’update ha anche migliorato la compatibilità della rete mobile, la stabilità della connessione Bluetooth e la stabilità della connessione WLAN.

Per quel che concerne il comparto fotografico, l’aggiornamento introduce diverse migliorie tra cui ottimizzazioni per l’effetto di nitidezza della lunghezza focale medio-lunga e miglioramenti per l’esperienza di anteprima quando si scattano foto di scene notturne. Di seguito il changelog completo dell’aggiornamento:

System:

Improve system stability;

Optimize the ColorOS ubiquitous service experience;

Optimize the startup speed of ProXDR display communication.

Communication:

Improve mobile network compatibility;

Improve Bluetooth connection stability and compatibility;

Improve WLAN connection stability and compatibility;

Fix the problem that some Bluetooth car keys cannot open the door.

Camera:

Optimize the sharpness effect of mid-to-long focal length;

Optimize the preview experience when taking night scene photos;

Fix the problem of synthesizing some scenes with a billion colors;

Fix the problem of color jumping in some scenes when switching cameras;

Fix the problem of abnormal display of Hasselblad customized watermarks in some modes.

