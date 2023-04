C’è tempo fino al prossimo 10 di aprile per sfruttare le Offerte di Pasqua dell’OPPO Store che si conferma un importante punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di nuove opportunità di risparmio. Questa nuova tornata di offerte di OPPO propone una serie di sconti per gli smartphone di riferimento della gamma del brand, con la possibilità di acquistare OPPO Find N2 Flip, gli altri smartphone della serie Find e i dispositivi della serie Reno a prezzo scontato. Ecco i dettagli della promozione:

OPPO Store lancia le offerte di Pasqua: ecco le migliori offerte

Le Offerte di Pasqua dell’OPPO Store sono valide fino al prossimo 10 di aprile, con diverse opportunità per acquistare i prodotti del brand a prezzo scontato. Sui prodotti in sconto è possibile beneficiare della consegna gratuita, per ordini con importo pari o superiore a 99, oltre che del pagamento in 3 rate senza interessi oppure del finanziamento Agos.

Tra le migliori offerte disponibili in questo momento troviamo:

Non mancano, inoltre, sconti per gli smartphone di fascia bassa della gamma OPPO oltre che per cuffie true wireless e altri dispositivi indossabili. Per un quadro completo sulle Offerte di Pasqua dell’OPPO Store è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

>> Scopri le offerte dell’OPPO Store <<

Alcuni dei modelli in sconto con le Offerte di Pasqua dell’OPPO Store consentono agli utenti di poter partecipare al concorso per vincere 2 biglietti per la finale di Champions League. Per saperne di più è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Leggi anche: Con OPPO Store è possibile vincere 2 biglietti per la finale di Champions League