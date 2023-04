Il lavoro da parte degli sviluppatori di WhatsApp sembra non fermarsi mai, con l’introduzione di piccole migliorie, novità e correzioni di bug volte a migliorare una delle applicazioni di messaggistica più diffusa al mondo. Soltanto recentemente sono stati inclusi, tra le altre cose, un nuovo editor delle immagini e alcuni cambiamenti nella gestione dei messaggi effimeri.

Nelle ultime ore il team di sviluppo ha rilasciato un nuovo aggiornamento per WhatsApp Beta che porta con sé il numero di versione 2.23.8.4 e che introduce una novità che farà piacere a tutti quelli che speravano in un cambiamento nell’interfaccia dell’applicazione.

Le novità della versione 2.23.8.4 di WhatsApp Beta per Android

L’ultima versione di WhatsApp Beta introduce una nuova barra di navigazione posta nella parte bassa dell’interfaccia e che rende più agevole il passaggio tra le varie schede dell’applicazione. Gli utenti richiedevano da tempo e a gran voce un aggiornamento dell’interfaccia che rendesse l’app più moderna e in linea con i tempi, anche e soprattutto perché l’UI della versione Android è rimasta sostanzialmente la stessa per molti anni.

Come potete vedere dagli screenshot in alto, la nuova barra di navigazione prende posto nella parte più bassa della schermata e permette di passare tra le varie sezioni dell’app agevolmente e senza dover necessariamente effettuare uno swipe a destra o sinistra. La barra di navigazione posta in basso riprende anche lo stile di WhatsApp per iOS, rendendo quindi il tutto più coerente tra i due sistemi operativi.

L’interfaccia aggiornata è attualmente in fase di sviluppo e verrà resa disponibile per tutti in un futuro aggiornamento della versione stabile di WhatsApp.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima le novità di WhatsApp per Android potete iscrivervi al programma beta attraverso il Google Play Store registrandovi nella pagina dedicata a questo indirizzo. In alternativa potete procedere al download e all’installazione manuale del file APK dirigendovi su APKMirror cliccando qui.