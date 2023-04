Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel lo fa anche (e, spesso, soprattutto) per il supporto software che il colosso di Mountain View è in grado di garantire e ciò sia per quanto riguarda i costanti aggiornamenti che rilascia per introdurre nuove funzioni e risolvere i bug riscontrati che per le tante applicazioni che mette a disposizione degli utenti, come ad esempio Pixel Launcher.

Lo scorso dicembre il team di Google ha implementato una nuova esperienza di ricerca unificata in Pixel Launcher e nelle ultime ore ha apportato una piccola modifica ad essa in relazione a Google Messaggi.

Cosa ha cambiato Google in Pixel Launcher

Se fino a questo momento, come la maggior parte degli elementi nella sezione “Dalle tue app” di Pixel Launcher, il collegamento a Google Messaggi mostrava le conversazioni recenti sotto forma di elenco con la visualizzazione di un massimo di tre contatti, il colosso di Mountain View sta ora testando un approccio simile a un carosello, con un design più compatto ed efficiente.

Questo nuovo design presenta avatar di profilo più grandi, anche se i nomi sono più piccoli e alcune volte troncati ed è possibile accedervi cercando “Messaggi” nella barra di ricerca di Pixel Launcher.

A seguire la vecchia interfaccia (prima immagine) e quella nuova (seconda immagine):

Al momento questo nuovo design pare essere disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti (è stato individuato su un dispositivo con a bordo Android 13 QPR2) e non vi sono informazioni su quando sarà messo a disposizione di tutti gli altri.

E sempre a proposito di Pixel Launcher, di recente il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha modificato le impostazioni di Google Assistant nell’app Google, in modo che la voce di menu “At a Glance” apra prima la nuova pagina di Pixel Launcher.

Potete scaricare il launcher di Google dal Play Store attraverso il seguente badge: