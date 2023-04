La Pasqua è in arrivo e per festeggiare HONOR propone diverse offerte su smartphone, tablet Android e altri dispositivi del suo ecosistema. Per tutto il mese di aprile sono disponibili sul sito HiHonor una serie di sconti che riguardano alcuni dei modelli più interessanti della line up: scopriamo insieme le proposte migliori da sfruttare.

Le offerte di Pasqua HONOR di aprile

Le offerte di Pasqua HONOR riguardano principalmente smartphone e tablet Android, ma anche smartwatch e cuffie wireless. Gli sconti toccano diverse fasce di prezzo, in modo da accontentare un po’ tutti gli utenti. Tra gli smartphone Android spiccano HONOR 70 5G e HONOR Magic5 Lite: il primo è un prodotto che punta sul comparto fotografico (con una fotocamera principale da 54 MP) e che può vantare uno schermo OLED da 6,67 pollici a 120 Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G a 6 nm e una batteria da 4800 mAh compatibile con la ricarica rapida SuperCharge da 66 W; il secondo offre anch’esso un pannello OLED da 6,67 pollici a 120 Hz e punta su un design sottile e leggero, combinato a una generosa batteria da 5100 mAh.

HONOR 70 5G viene proposto a questo link in diverse offerte, valide fino al 30 aprile 2023:

8-128 GB a 399,90 euro invece di 549,90 euro

invece di 549,90 euro 8-128 GB in bundle con HONOR Band 7 a 448,90 euro

8-256 GB a 499,90 euro invece di 599,90 euro

invece di 599,90 euro 8-256 GB in bundle con HONOR Band 7 a 498 euro

HONOR Magic5 Lite è invece in offerta a 319,90 euro insieme al caricabatterie SuperCharge, sempre fino al 30 aprile 2023.

Tra i tablet Android in offerta spiccano invece HONOR Pad 8 e HONOR Pad X8: il primo offre un display da 12 pollici e una batteria da 7250 mAh, il secondo uno schermo da 10 pollici a risoluzione Full-HD a meno di 200 euro. HONOR Pad 8 è disponibile in offerta a 279,90 euro (anziché 349,90 euro), HONOR Pad X8 a 169 euro.

Le offerte HONOR di Pasqua non finiscono qui. Ecco alcune delle altre proposte a disposizione sul sito HiHonor:

Se volete dare un’occhiata a tutte le offerte di Pasqua HONOR potete seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte di Pasqua HONOR

