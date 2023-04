Uno degli elementi distintivi dell’ultimo design Material You è la barra in basso più alta, tuttavia non tutte le app di Google interpretano questa riprogettazione nello stesso modo.

Ad esempio l’app Google Play Store sta ricevendo una barra inferiore un po’ meno alta con i pulsanti che offrono un’area di tocco leggermente più piccola rispetto a prima.

L’app Google Play Store riceve una modifica alla barra inferiore

Questa modifica permette di vedere una piccola porzione in più della schermata, corrispondente a circa una riga di testo al massimo, quindi non impatta significativamente sull’esperienza di utilizzo dell’app Play Store.

Questa modifica è iniziata come test lato server il mese scorso e si sta espandendo lentamente, tuttavia non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Recentemente il design Material You ha raggiunto varie app del colosso di Mountain View, come Google Keep e il Gestore delle password, Google Voice e Google Drive sul Web.

L’app Gmail sembra invece seguire un percorso tutto suo per quanto riguarda il Material You, mentre altre app come YouTube, YouTube Music e YouTube TV non ha mai adottato il design Material You e nemmeno il nuovo stile più alto per la barra inferiore.

Da qualche tempo Google ha implementato la possibilità di aggiornare diversi aspetti dei dispositivi Android tramite singoli update, facendo venire meno la necessità di un tempo di rilasciare aggiornamenti completi dell’intero sistema operativo.

L’aggiornamento di Google Play Store è probabilmente l’esempio perfetto di questa pratica e negli update c’è più di quanto si possa pensare.

