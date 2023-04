Avete sempre desiderato di assistere a una finale della UEFA Champions League, magari per tifare la vostra squadra del cuore? Allora dovreste dare un’occhiata alla proposta di OPPO, che consente a quattro fortunati di vincere due biglietti per la partita più importante dell’anno, che in questa stagione si terrà a Istanbul il 10 giugno 2023. Vediamo come provare ad aggiudicarseli.

Vinci i biglietti della finale di Champions League con OPPO

Quest’anno ci sono buone possibilità di vedere una squadra italiana in finale di Champions League dopo diversi anni, Benfica permettendo, ma assistere a una finale di Champions League è sempre un’esperienza incredibile anche da “neutrali”. OPPO è Official Global Partner della UEFA Champions League, e per celebrare la partnership lancia oggi un concorso che consente a quattro fortunati di vincere due biglietti per la partita di Istanbul.

Per partecipare all’estrazione dovete acquistare su OPPO Store un OPPO Find N2 Flip o uno smartphone della serie OPPO Find X5 o Reno8 tra il 3 e il 30 aprile 2023: più precisamente, oltre al pieghevole, fanno parte del concorso i modelli Find X5, Find X5 Pro, Find X5 Lite, Reno8 5G e Reno8 Pro 5G. Sono invece esclusi Reno8 T e Reno8 Lite 5G. L’estrazione si terrà entro il 15 maggio 2023.

OPPO Find N2 Flip è uno smartphone pieghevole con design a conchiglia e doppio schermo con fotocamera principale da 50 MP co-sviluppata in collaborazione con Hasselblad, ma se non siete amanti di questo genere di dispositivi potete sempre optare per uno dei prodotti più “tradizionali”, come quelli della gamma OPPO Find X5 e OPPO Reno8, che puntano molto sul comparto fotografico e sul design.

Se siete interessati potete dare uno sguardo alle proposte disponibili sull’OPPO Store: alcuni tra i modelli citati qui sopra sono infatti in promozione con offerte di lancio e bundle, che includono accessori, cuffie e wearable. Potete trovare tutti i dettagli al riguardo seguendo il link qui sotto:

