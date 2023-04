Il team di Google — ormai lo sappiamo bene — non smette mai di sperimentare piccole e grandi novità per rinnovare e migliorare l’esperienza d’uso dei vari servizi di Mountain View e, nel caso di specie, abbiamo a che fare con un piccolo ritocco al Google Play Store su smartphone Android: teoricamente pensato per rendere maggiori informazioni subito disponibili per gli utenti, il nuovo layout sta già generando pareri contrastanti.

Avvistato da un leaker e prontamente segnalato su Twitter, il cambiamento tocca la lista delle applicazioni: andando, ad esempio, ad effettuare una ricerca, alcuni utenti vengono accolti da un elenco rivisto nel formato, che propone una quantità di testo notevolmente maggiore rispetto ad ora. Si tratta, in parole povere, di una piccola porzione di testo che arriva direttamente dalla sezione Informazioni su questa app e che viene mostrata subito al di sotto del nome dell’applicazione. Il nome dello sviluppatore viene relegato all’ultimo rigo, ma risulta comunque sufficientemente visibile, mentre invece le categorie di appartenenza delle app non vengono più mostrate.

Date un’occhiata ai seguenti screenshot per capire meglio la portata del cambiamento: lo screenshot col tema chiaro mostra il layout attuale, quello col tema scuro il formato attualmente in test. Badate bene che allo stato attuale si tratta di un puro e semplice esperimento, ne consegue che la partita è ancora aperta e Google potrebbe benissimo decidere di non andare fino in fondo.

E voi che cosa ne pensate: preferite il formato attuale, oppure accogliereste di buon grado il cambiamento? Fatecelo sapere nei commenti. In attesa di capire la decisione finale di Google, vi ricordiamo che nelle ultime settimane vi avevamo parlato del Google Play Store per il test relativo alla sincronizzazione delle app su più dispositivi e per un altro piccolo tassello di Material You introdotto nell’app.

Potrebbe interessarti anche: Negli aggiornamenti di sistema Google Play c’è più di quanto si possa pensare