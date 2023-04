La casa automobilistica General Motors (GM) ha annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente Android Auto ed Apple CarPlay dai propri veicoli elettrici, la decisione sarebbe legata all’intenzione della società di sviluppare un proprio sistema di infotainment, con l’aiuto di un big del settore.

General Motors e Google insieme per sviluppare un nuovo sistema di infotainment per i veicoli elettrici di GM

Android Auto ed Apple CarPlay hanno visto nel corso del tempo aumentare notevolmente la propria diffusione, diventando i più popolari sistemi di infotainment a livello mondiale. General Motors ha però deciso di fare a meno dei due sistemi appena citati, l’intenzione è quella di sviluppare un nuovo sistema di infotainment proprietario in grado di offrire un’esperienza più fluida e meglio integrata con i suoi veicoli elettrici; il nuovo sistema sarà più veloce, intuitivo e offrirà una migliore integrazione con la batteria e il sistema di ricarica del veicolo elettrico.

L’azienda guarda con maggior interesse ad Android Automotive, in grado di offrire maggiore controllo sull’esperienza generale, nonché adatto per sviluppare nuove tecnologie di assistenza alla guida che siano più strettamente integrate con le funzionalità di navigazione.

General Motors e Google collaborano dal 2019 nello sviluppo della basi software per i sistemi di infotainment che andranno ad integrarsi con altri sistemi presenti a bordo dei veicoli dell’azienda, come l’assistente alla guida Super Cruise di GM. La società sembra aver inoltre manifestato la volontà di creare piattaforme per i servizi di abbonamento digitale sui futuri veicoli elettrici.

Nonostante i piani per il futuro, GM ha dichiarato che continuerà a supportare Android Auto ed Apple CarPlay sui veicoli che ne sono attualmente dotati, come anche su alcuni futuri modelli; tuttavia i prossimi veicoli elettrici saranno orientati sul sistema proprietario, che sarà adattato alle esigenze dei propri clienti.

La società ha comunicato l’intenzione di investire, entro il 2025, 27 miliardi di dollari nello sviluppo di veicoli elettrici e veicoli autonomi, per competere con i principali concorrenti; gli investimenti permetteranno anche di introdurre una nuova suite di funzionalità per i veicoli elettrici, inclusi sistemi avanzati di assistenza alla guida e tecnologie più avanzate per le batterie.

I piani dell’azienda sono sicuramente ambiziosi, bisognerà vedere come si comporta il nuovo sistema di infotainment rispetto agli attuali Android Auto ed Apple CarPlay e bisognerà altresì valutare l’eventuale bontà dei servizi offerti in abbonamento.

