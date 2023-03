Google da un po’ di tempo ha deciso di dedicare più attenzione al settore delle auto, ritenuto uno di quelli in cui le varie piattaforme di infotainment possono conquistare importanti fette di mercato e ha così lanciato Android Automotive, che sta conquistando sempre più brand prestigiosi.

Già presente su alcuni modelli di General Motors, Polestar, Volvo e Honda, Android Automotive presto sbarcherà anche sui veicoli di BMW e Volkswagen e pare che quest’ultimo brand abbia grandi progetti per la piattaforma di Google.

Con le auto Volkswagen almeno 15 anni di Android Automotive

Lo staff di Arstechnica ha avuto modo di chiedere a Dirk Hilgenberg, CEO di CARIAD, la divisione software del Gruppo Volkswagen, che genere di supporto l’azienda abbia in programma per Android Automotive.

C’è da tenere presente, infatti, che a differenza di uno smartphone, che ha una durata media decisamente più bassa, il sistema di infotainment di un’auto deve essere in grado di accompagnare gli utenti per tempi molto lunghi, anche per 10 o 15 anni e i produttori potrebbero non essere pronti a garantire un supporto così importante.

Ebbene, Hilgenberg ha confermato che quello del supporto software è un aspetto di fondamentale importanza, al quale il Gruppo Volkswagen ha dedicato particolare attenzione e, contemperando le varie esigenze, il popolare produttore automobilistico è riuscito a raggiungere un obiettivo minimo: per almeno 15 anni i veicoli dovranno essere supportati ma in alcuni casi, per specifici modelli, il supporto potrebbe essere ancora più lungo.

Resta da capire se i progetti a dir poco ambiziosi del CEO di CARIAD possano essere effettivamente raggiunti, in quanto sono diversi i fattori di cui tenere conto per garantire un supporto software lungo 15 anni e ciò riguarda anche l’aspetto hardware. Gli attuali processori, ad esempio, saranno in grado di supportare versioni future dell’OS che potrebbero richiedere una potenza di calcolo molto più elevata?

Nel mondo della tecnologia 15 anni rappresentano un’enormità e fare previsioni è un’impresa a dir poco ardua. Ad ogni modo, chi si appresta ad acquistare un’auto del Gruppo Volkswagen con Android Automotive a bordo per un bel po’ di tempo può stare tranquillo per quanto riguarda il supporto software: il produttore, infatti, sembra non voler lasciare nulla al caso.