A un mese dal lancio italiano possiamo già mettere le mani su Xiaomi 13 a un prezzo decisamente più interessante rispetto a quello consigliato. E la parola “interessante” non rende del tutto l’idea visto che stiamo parlando di offerte che portano un ribasso di quasi 400 euro per la versione 8-256 GB. Vediamo come approfittarne.

Xiaomi 13 crolla di prezzo grazie a questa offerta

Xiaomi 13 è stato presentato in Cina nella prima metà di dicembre 2022, ma in Italia è arrivato solo a fine febbraio 2023 in compagnia del fratello maggiore Xiaomi 13 Pro. Come probabilmente avrete avuto modo di vedere, si tratta di uno smartphone relativamente compatto con il suo display AMOLED da 6,36 pollici con bordi sottili, che offre una risoluzione Full-HD+, un refresh rate fino a 120 Hz e un lettore d’impronte integrato.

Il cuore del prodotto è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: al fianco di quest’ultimo abbiamo 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.0. A livello fotografico, Xiaomi offre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (con PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP (con OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, e una fotocamera anteriore da 32 MP.

La connettività comprende 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C, mentre la batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 10 W. Lo smartphone è uscito con la MIUI 14 basata su Android 13.

Xiaomi 13 è stato lanciato al prezzo consigliato di 1099,90 euro per la versione 8-256 GB, anche se per i primi giorni di commercializzazione era previsto uno sconto di lancio di 100 euro. Se siete interessati all’acquisto, sappiate che su eBay potete trovarlo con uno sconto di quasi 400 euro, a 729,50 euro (colorazioni Black e White): il venditore ha il 100% di feedback positivi e offre la possibilità di pagamento tramite PayPal e le garanzie del servizio eBay Premium. Se siete indecisi potete consultare la nostra recensione oppure il nostro confronto tra top di gamma.

Acquista Xiaomi 13 8-256 GB in offerta (Black)

Acquista Xiaomi 13 8-256 GB in offerta (White)

