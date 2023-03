Arrivati verso la fine di marzo la maggior parte dei brand ha ufficializzato i propri smartphone di fascia alta, è quindi arrivato il momento di dedicarci a qualche confronto per dipanare i vostri dubbi su un eventuale acquisto. Cominciamo con Xiaomi 13 e Samsung Galaxy S23 Plus, due tra gli smartphone più chiacchierati del momento

In questo particolare confronto abbiamo scelto di inserire Samsung Galaxy S23+ anziché Samsung Galaxy S23 per una questione di dimensioni e prezzo, più simili allo Xiaomi 13 va considerato però che in casa Samsung c’è l’alternativa “liscia”, che permette di risparmiare qualcosa, mettendosi però in tasca uno smartphone più piccolo e con minore autonomia, oltre che più debole sulla velocità di ricarica.

Tenete presente che gran parte delle considerazioni fatte per S23+ valgono anche per S23, ma ve lo segnaleremo man mano. Cominciamo quindi dal nostro video approfondimento, a seguire un breve commento su ogni comparto preso in esame.

Video confronto Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S23+

Prezzo e offerte

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy S23+ è di 1229 Euro per la variante base 8/256 GB, per lo stesso taglio di memoria Xioami 13 ci vogliono 1099 Euro. Da considerare comunque che Samsung Galaxy S23 (standard) costa 8/256 GB costa 1039 Euro di listino quindi permette di risparmiare rispetto ad entrambi.

Tra i due litiganti il terzo (Samsung Galaxy S23) gode? Sì per il prezzo, ma le cose non sono così lineari, ci sono molti altri aspetti da valutare.

Tornando a S23+ e Xiaomi 13 diamo uno sguardo alle offerte attuali. Il Samsung si riesce a trovare con le migliori offerte attorno ai 1000 Euro, mentre lo Xiaomi intorno ai 900 Euro. Inoltre è probabile che lo Xiaomi 13 possa scendere ulteriormente di prezzo rispetto al Samsung, facendo sì che il gap tra i due si allarghi.

Guardando al portafoglio la scelta più giusta è quindi quella di Xiaomi 13.

Materiali ed ergonomia

Sono due smartphone (tre se ci aggiungiamo S23) costruiti molto bene e resistenti ad acqua e polvere con certificazione IP68. I due Samsung possono però fregiarsi del Gorilla Glass Victus 2 su entrambe le facce e di un miglior trattamento oleofobico, Xiaomi 13 invece rimane fermo al Gorilla Glass 5 e in mano trasmette una minore sensazione premium, anche a causa di un feedback aptico non così forte.

A livello ergonomico il migliore è Galaxy S23, seguito da Xiaomi 13 e S23+, tra gli ultimi due comunque la differenza non è così marcata. Xiaomi 13 ha però le dimensioni giuste, si piazza a metà strada tra gli altri e potrebbe rappresentare un buon compromesso per gli indecisi.

Display

Per tutti la stessa tecnologia, AMOLED FullHD+ con refresh rate fino a 120 Hz di tipo tradizionale, non LTPO. Lo Xiaomi sulla carta raggiunge una luminosità superiore ma nell’utilizzo quotidiano non abbiamo notato alcuna reale differenza, anzi, i due Samsung appaiono più brillanti e leggibili sotto il sole. Nel complesso la qualità è elevatissima, Xiaomi 13 ha dalla sua una notevole quantità di opzioni di calibrazione, mentre i Samsung S23 sono più abili nella gestione dinamica del punto di bianco.

Hardware e prestazioni

Samsung Galaxy S23+ e Xiaomi 13 sono equipaggiati con il medesimo quantitativo di RAM (LPDDR5X) e di storage (UFS 4.0), possiedono inoltre lo stesso SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, per il Galaxy S23 c’è spazio invece per una base con 128 GB di RAM ma non ve la consigliamo, meglio invece la 8/256 GB come gli altri due contendenti.

A differenziare i due Samsung ci sono frequenze leggermente superiori per la CPU, da ciò il nome “for Galaxy” che accompagna il processore di Qualcomm. Nell’utilizzo di tutti i giorni sono velocissimi tutti e tre, ma i Galaxy hanno dimostrato un filo di reattività in più, dovuta probabilmente alla migliore ottimizzazione software.

Infine una differenza hardware significativa riguarda la porta di tipo C 3.2 disponibile sui Samsung con uscita video, sfruttabile anche con Samsung DeX, mentre 2.0 sullo Xiaomi e senza uscita video.

Batteria e ricarica

Sul fronte autonomia Samsung Galaxy S23+ è il migliore con un modulo da 4700 mAh e due giornate piene di operatività effettiva, al secondo posto si piazza lo Xiaomi 13 con 4500 mAh di batteria e una giornata e mezzo di utilizzo, mentre Galaxy S23 con 3900 mAh e una giornata piena chiude la classifica.

Il modello compatto di S23 è anche quello che perde per distacco il confronto quando si parla di velocità di ricarica, con appena 25 Watt di potenza assorbita, il fratello maggiore arriva a 45 Watt, mentre lo Xiaomi a 67 Watt. Va detto anche che solo il dispositivo cinese ha in confezione l’alimentatore, inoltre è quello con la miglior velocità per la ricarica wireless, 50 Watt con i miseri 15 Watt dei Samsung.

Software

Entrambi i prodotti arrivano sul mercato con Android 13, la OneUI di Samsung riceverà ulteriori 4 major update, mentre la MIUI di Xiaomi 3 aggiornamenti. Al di là delle preferenze personali abbiamo due interfacce personalizzate molto complete, ricche di funzioni e curate nella grafica, la OneUI di Samsung è un po’ più rifinita nelle funzioni e più affine ad Android in versione pura rispetto a quanto fa la MIUI che rivoluziona completamente alcuni concetti del robottino verde, come la tendina delle notifiche staccata dai comandi rapidi.

Uno dei difetti della MIUI sono le notifiche invasive da parte di app preinstallate, che purtroppo anche nell’ultima versione sono presenti e richiedono all’utente un po’ di pulizia per non avere scocciature, non mancano poi alcuni giochi e social che occupano inutilmente spazio. La Samsung OneUI sotto questo punto di vista non offre sorprese ma in compenso ha un impatto molto più importante nello spazio in memoria occupato dal sistema.

Fotocamera

Il comparto fotografico è identico per S23 e S23+, ed è anche molto simile a quanto offerto da Xiaomi 13. Andando a paragonare le schede tecniche ci accorgiamo che il sensore principale dello Xiaomi è leggermente più grande, così come quello del teleobiettivo (ingrandimento 3,2x per lo Xiaomi, 3x per i Galaxy), mentre le parti si invertono per la ultrawide. La fotocamera frontale è invece dotata di AF solo sui Samsung.

La resa fotografica nel complesso è molto simile in termini di qualità ma si distanzia per le interpretazioni del colore. I due Samsung, come da tradizione, tendono a saturare molto la scena, enfatizzare contrasti e nitidezza, mentre lo Xiaomi, specialmente con il profilo LEICA Authentic cerca di ricreare maggiormente un look fotografico naturale. Tutta una questione di gusti e, se vogliamo, di post produzione. Più interessante invece è notare la differenza di resa ottica tra i due sensori principali, migliore sullo Xiaomi che sfrutta una dimensione superiore. Al contrario, sulla ultrawide i Galaxy sono superiori e lo stesso per la fotocamera frontale, con una marcia in più. Infine le foto in notturna, qui entra in gioco in modo preponderante l’elaborazione software ed è evidente la qualità superiore degli S23.

Nei video sono nuovamente i Samsung a spuntarla, sia per qualità e risoluzioni raggiungibili, che per la stabilizzazione. In particolare a deludere sono i video selfie di Xiaomi 13, che si fermano al FullHD a 30 fps.

Vi lasciamo le foto originali da poter scaricare QUI.



In conclusione

Come abbiamo visto nel video, ai punti vince Samsung Galaxy S23+, la qualità dello smartphone è globalmente superiore su tanti piccoli ma importanti aspetti. Il dispositivo di Samsung è il più costoso ma quei 100 Euro in più vengono ripagati da una rifinitura complessiva superiore, dove i difetti sono praticamente assenti.

Xiaomi 13 dal canto suo si difende alla grande e continua a rappresentare una solida alternativa, interessante anche per dimensioni intermedie tra i due S23. La casa cinese ha messo insieme un ottimo prodotto, ma che non è esente da lacune sparse qua e là, piccolezze che sommate assumono una importanza diversa.

Infine Samsung Galaxy S23, il più compatto ed economico al momento, che rispetto al fratello maggiore presta il fianco solamente sulla velocità di ricarica e su un’autonomia più che soddisfacente ma inferiore agli altri due prodotti. Lui potrebbe essere la scelta più giusta se non avete particolari esigenze legate alle dimensioni dello schermo e all’autonomia.

Tornando a Galaxy S23+ e Xiaomi 13 noi vi consigliamo il Samsung se il delta prezzo dovesse rimanere di 100 Euro, se invece questa differenza dovesse allargarsi allora Xiaomi 13 diventerebbe il giusto compromesso.

Per approfondire vai alla Recensione di Samsung Galaxy S23 – Recensione di Samsung Galaxy S23+ – Recensione Xiaomi 13