Tra i vari dispositivi che Samsung dovrebbe lanciare nel corso dei prossimi mesi vi sono anche Samsung Galaxy Tab S9 e Samsung Galaxy S23 FE, al centro nelle scorse ore di nuove anticipazioni.

Una batteria più grande per Samsung Galaxy Tab S9

Iniziando dal nuovo tablet, pare che il colosso coreano abbia deciso di dotarlo di una batteria più grande rispetto a quella usata nella precedente generazione.

Almeno ciò è quanto emerge dal database di CQC, stando al quale Samsung Galaxy Tab S9 ha una batteria agli ioni di litio, realizzata da Samsung SDI, con numero prodotto EB-BX716ABY e con una capacità nominale di 8.160 mAh (a fronte di quelle minori di Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S8, rispettivamente pari a 7.760 mAh e 8.000 mAh).

Resta da capire se soltanto per la versione base di Samsung Galaxy Tab S9 sia previsto un aumento della capacità della batteria, in quanto in passato è emerso che la variante Ultra dovrebbe mantenere la stessa capacità della precedente generazione.

Per il lancio della nuova serie di tablet del colosso coreano ci sarà da attendere almeno sino ad agosto.

Brutte notizie per chi aspetta Samsung Galaxy S23 FE

Passando a Samsung Galaxy S23 FE, nelle scorse ore anche il popolare leaker Yogesh Brar ha voluto dare il proprio contributo al flusso di indiscrezioni relative a tale smartphone.

Ebbene, a suo dire Samsung non starebbe lavorando alla realizzazione di tale smartphone e, contrariamente a quanto è emerso nelle ultime settimane, non avrebbe in programma di lanciarlo nel corso di quest’anno.

Il colosso coreano starebbe invece lavorando su Samsung Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, oltre che su un nuovo pieghevole “Tri-Fold“, che dopo tante indiscrezioni potrebbe esordire sul mercato già nel corso di quest’anno.

E sempre a proposito di Samsung, chunvn8888 su Twitter ha reso noto che il colosso coreano ha confermato che tutti i modelli della serie Galaxy che saranno lanciati nel 2023 condivideranno il medesimo linguaggio di design. E già qualcuno si chiede se i pieghevoli di Samsung avranno un aspetto un po’ meno premium.