Dopo aver visto a inizio mese la presentazione di un nuovo smartphone di fascia media da parte dell’azienda, Realme C55, nella giornata di ieri la società ha ufficializzato come da aspettative un “nuovo” smartphone mid range: Realme 10T 5G.

Grazie alla presentazione ufficiale abbiamo alcune conferme su quelle che erano le indiscrezioni precedentemente trapelate riguardo allo smartphone in questione, soprattutto riguardo al fatto che il dispositivo altro non è se non un rebrand di un precedente smartphone dell’azienda, ovvero Realme 9i 5G.

Specifiche, colorazioni e prezzi di Realme 10T 5G

Come detto in apertura l’azienda ha ufficializzato il suo nuovo dispositivo di fascia media, Realme 10T 5G misura 164,4 x 75,1 x 8,1 mm e pesa 187 grammi, si presenta con un display LCD IPS da 6,6 pollici (con notch a goccia) con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, 400 nit di luminosità e un rapporto schermo-corpo del 90,4%.

Il dispositivo è mosso dal processore MediaTek Dimensity 810, accompagnato da 4 GB o 8 GB di RAM e tagli di archiviazione interna da 128 GB e 256 GB UFS 2.2, uteriormente espandibili grazie al supporto alle schede MicroSD; ad alimentare il tutto è presente una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 18 W.

Realme 10T 5G è dotato di sensore per il rilevamento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione laterale, vanta inoltre il supporto dual SIM, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e GPS, oltre a una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Il comparto fotografico principale dello smartphone è composto da tre sensori fotografici, una fotocamera da 50 MP più due sensori da 2 MP, anteriormente invece trova posto una fotocamera selfie da 16 MP. Per quel che concerne il software, il dispositivo arriva sul mercato equipaggiato con Android 12 e Realme UI 3.0.

Lo smartphone sarà disponibile in due differenti colorazioni, Electric Black e Dash Blue, in due differenti configurazioni ai prezzi sotto indicati:

4 GB di RAM + 128 GB di memoria interna al prezzo di 6.999 bath thailandesi (circa 188 euro al cambio attuale)

8 GB di RAM + 256 GB di memoria interna al prezzo di 8.999 bath thailandesi (circa 242 euro al cambio attuale)

Lo smartphone dovrebbe arrivare anche sul mercato europeo, anche se non ci sono al momento indicazioni precise sulle tempistiche di commercializzazione; come di consueto prendete con le pinze la conversione fatta per quanto riguarda i prezzi che subiranno sicuramente un rincaro con l’arrivo di Realme 10T 5G nel nostro paese.

