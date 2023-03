Dal continente asiatico arriva la notizia del lancio ufficiale di un nuovo smartphone di fascia media targato Realme: stiamo parlando di Realme C55, device che sarà presentato il 7 marzo, per esordire sul mercato il giorno seguente.

La divisione indonesiana di Realme ha pubblicato sul proprio sito una pagina dedicata al nuovo smartphone (la trovate seguendo questo link), svelando le sue caratteristiche più importanti, inclusa una speciale funzionalità che ricorda la Dynamic Island di iPhone.

Ci riferiamo a una porzione in alto al centro dello schermo, chiamata Mini Capsule, nella quale gli utenti potranno visualizzare alcune interessanti informazioni, come l’avviso per la batteria scarica, lo stato di carica del telefono, l’utilizzo dei dati, il conteggio dei passi e la distanza percorsa a piedi nella giornata.

Le principali caratteristiche di Realme C55

Dotato di un display da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e luminosità massima di 800 nits, il nuovo smartphone di Realme è animato da un processore MediaTek Helio G88.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti potranno scegliere tra una versione con 6 GB di RAM (con possibilità di aumentarla di 6 GB con RAM virtuale) e 128 GB di memoria integrata e una versione con 8 GB di RAM (con possibilità di aumentarla di 8 GB con RAM virtuale) e 256 GB di memoria integrata, il tutto con il supporto MicroSD.

Passando al comparto imaging, Realme C55 sulla parte posteriore sfoggerà una doppia fotocamera con sensore da 64 megapixel mentre frontalmente per i selfie gli utenti potranno fare affidamento su un sensore da 8 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, un ingresso jack audio da 3,5 mm, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e l’interfaccia Realme UI 4.0 basata su Android 13.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire il prezzo ufficiale di Realme C55 e se lo smartphone verrà commercializzato anche in Europa.