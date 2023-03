L’enorme successo di Google Chrome, per distacco il browser Web più popolare al Mondo, è dovuto anche al grande supporto garantito dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View, costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento e nell’introduzione di nuove funzionalità, in modo da offrire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Nei giorni scorsi sono state implementate due nuove funzionalità che dovrebbero aiutare gli utenti a trovare più rapidamente le ultime ricerche effettuate e a tradurre il testo desiderato.

Due nuove funzioni per Google Chrome su Android

La visualizzazione delle ultime query di ricerca direttamente sulla pagina iniziale (Nuova scheda) di Google Chrome per Android è in fase di test da parecchio tempo e, a quanto pare, adesso è stata implementata per tutti gli utenti.

Invece di una favicon del sito, c’è un’icona a forma di lente di ingrandimento mentre il testo della query viene mostrato sotto e possono comparire circa 14 caratteri. Se si tocca, viene avviata una nuova pagina dei risultati di ricerca di Google.

Gli utenti possono premere a lungo su ciascun elemento per rimuoverlo e questo dovrebbe riportare una pagina Web visitata di frequente.

La funzione può essere disabilitata attraverso l’apposito flag “Organic repeatable queries in Most Visited tiles” (chrome://flags/#organic-repeatable-queries).

Un’altra novità riguarda Google Traduttore e in particolare un tasto ad esso dedicato nella barra degli strumenti adattiva. Stando a quanto viene riportato da AssembleDebug su Twitter, questa funzionalità, al momento disponibile soltanto nella versione Canary del browser, può essere abilitata con il flag #adaptive-button-in-top-toolbar-translate.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Chrome per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata con tutte le versioni via via rilasciate seguendo questo link).

L’ultima versione stabile disponibile del browser del colosso di Mountain View può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: