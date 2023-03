A novembre dell’anno scorso WhatsApp ha lanciato le Community per consentire agli utenti di gestire più comodamente più gruppi in un unico posto.

Tramite il blog ufficiale, oggi WhatsApp annuncia alcune novità che a breve semplificheranno la gestione dei gruppi per gli amministratori e offriranno un’esperienza più intuitiva a tutti gli utenti.

WhatsApp annuncia nuove funzionalità per i gruppi

Per offrire agli amministratori maggiore controllo sulla privacy dei loro gruppi, WhatsApp ha creato un semplice strumento che consente loro di decidere chi può farne parte.

Quando un amministratore condivide un link d’invito o rende il proprio gruppo accessibile in una Community, a breve avrà un maggiore controllo su chi può iscriversi per evitare intrusi.

Inoltre, visto che le Community e i gruppi sempre più numerosi, prossimamente WhatsApp permetterà agli utenti di scoprire quali gruppi hanno comune con altri utenti in un modo più semplice, poiché basterà cercare il nome di un contatto per vedere apparire l’elenco dei gruppi in comune.

La società fa sapere che queste novità inizieranno a essere rilasciate in tutto il mondo nelle prossime settimane. WhatsApp sta inoltre lavorando su altre nuove funzionalità, una delle quali consentirà di dare priorità a determinati messaggi nelle chat.

