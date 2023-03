Il team di WhatsApp stava lavorando alla possibilità di appuntare i messaggi per offrire agli utenti la possibilità di dare la priorità a quelli ritenuti importanti fissandoli in cima alla chat. Ora possiamo dare uno sguardo a come si presenterà questa funzionalità.

WhatsApp permetterà di appuntare i messaggi nelle chat

La versione 2.23.7.3 di WhatsApp beta per Android offre un’anteprima di come apparirà un messaggio appuntato all’interno di una conversazione. Ecco l’implementazione attuale della funzionalità.

Per appuntare un messaggio in cima alla chat sarà sufficiente selezionare l’azione “Fissa” che apparirà nelle opzioni del messaggio. Una volta appuntato, il messaggio mostrerà la classica icona della puntina e verrà mostrato perennemente nella parte superiore della chat per un rapido accesso.

Questa funzionalità potrà essere apprezzata soprattutto dagli utenti che ricevono molti messaggi, visto che potranno organizzarli per tenere traccia di quelli importanti.

La possibilità di appuntare i messaggi di WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo nella versione beta dell’app e verrà rilasciata più ampiamente con un futuro aggiornamento.

Il team di WhatsApp sta introducendo anche una comoda novità per trovare i gruppi e rinnovando il menu allegati della chat.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Se desiderate provare le ultime novità in sperimentazione per WhatsApp potete iscrivervi a WhatsApp Beta attraverso Google Play Store visitando questa pagina.

