Si chiama HONOR 70 Lite 5G ed è un nuovo smartphone di fascia media lanciato dal produttore cinese nelle scorse ore con l’obiettivo di conquistare chi è alla ricerca di un dispositivo che possa vantare un buon rapporto qualità/prezzo.

A fronte di un prezzo competitivo, infatti, il nuovo smartphone di HONOR sembra avere tutte le carte in regola per garantire agli utenti di poter compiere le normali attivita della vita quotidiana senza preoccupazioni di sorta.

Le caratteristiche di HONOR 70 Lite 5G

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 480+, HONOR 70 Lite 5G può contare su un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz.

Passando al comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 4 GB di RAM e su 128 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il settore imaging, il nuovo smartphone di HONOR presenta frontalmente un sensore da 8 megapixel per selfie e videochiamate mentre sulla parte posteriore trova spazio una tripla fotocamera in un modulo di forma quadrata, con un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro e un sensore da 2 megapixel per la profondità.

Tra le altre caratteristiche troviamo un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sulla parte laterale, il supporto alle connettività 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 e GPS, un ingresso jack audio da 3,5 mm, il supporto Dual SIM, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22.5 W) e una scocca con dimensioni pari a 163,66 x 75,13 x 8,68 mm.

Dal punto di vista software, infine, lo smartphone arriva sul mercato con l’interfaccia Magic UI 6.1 basata su Android 12.

Prezzi e disponibilità

HONOR 70 Lite 5G nel Regno Unito è disponibile a 199 sterline in tre colorazioni (Titanium Silver, Ocean Blue e Midnight Black).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per scoprire quando lo smartphone arriverà nel nostro Paese.