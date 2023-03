Su Amazon sono disponibili in questi giorni le offerte della Samsung Galaxy Week, con tanti sconti su smartphone, tablet Android, wearable e accessori. Andiamo insieme a scoprire le proposte più interessanti, che includono uno degli ultimi arrivati del produttore sud-coreano, ossia Galaxy S23.

Le migliori offerte della Samsung Galaxy Week di Amazon

Amazon propone in questi giorni diverse offerte che riguardano l’ecosistema Samsung Galaxy, con sconti su smartphone Android, tablet Android, smartwatch, accessori e persino notebook. I ribassi sugli smartphone riguardano modelli delle gamma Galaxy S (incluso Galaxy S23), Galaxy M e Galaxy Z, che spaziano tra diverse fasce di prezzo: si parte da sopra i 1000 euro e si arriva a cifre poco sopra i 100 euro. Tra i tablet del robottino abbiamo modelli di fascia alta e media, come Galaxy Tab S8, Galaxy Tab A8 e Galaxy Tab S6 Lite, ma abbiamo in offerta anche gli smartwatch Galaxy Watch5, accessori e altri prodotti.

Ecco una selezione delle migliori offerte della Samsung Galaxy Week di Amazon:

Interessanti anche alcune proposte riguardanti gli accessori, come:

Amazon non ha fornito tempistiche precise, di conseguenza non sappiamo quanto ancora dureranno le offerte della Samsung Galaxy Week. Per evitare di restare a bocca asciutta vi consigliamo di non tentennare troppo nel caso abbiate visto qualcosa di vostro gradimento. Come detto, quelle qui sopra sono solo alcune delle proposte: per scoprirle tutte non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare il vostro nuovo smartphone?

Tutte le offerte della Samsung Galaxy Week Amazon

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23