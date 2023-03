Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e propendete per l’acquisto di un Samsung Galaxy, potreste ritrovarvi indecisi su quale cifra spendere e su quale gamma puntare: ebbene, su Amazon potete approfittare di due interessanti offerte che riguardano sia la fascia alta sia quella media, con sconti su Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy M53 5G. Quale scegliete?

Samsung Galaxy S22 è in offerta su Amazon con caricabatterie incluso

La serie Samsung Galaxy S23 è arrivata sul mercato da un mesetto, ma se non volete spingervi pericolosamente vicino ai 1000 euro di spesa potreste considerare di puntare sui predecessori. In particolare, vi segnaliamo l’offerta che tocca in queste ore Samsung Galaxy S22, il modello più compatto e meno costoso della gamma.

Lo smartphone offre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. A bordo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), e una singola fotocamera anteriore da 10 MP integrata nello schermo tramite un piccolo foro. Non mancano ovviamente 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e certificazione IP68, ormai un must su questa fascia.

Per mantenere contenuti dimensioni e peso, Samsung ha optato per una batteria da 3700 mAh, con supporto a ricarica rapida cablata da 25 W, wireless da 15 W e wireless PowerShare: per chi usa molto lo smartphone, questo potrebbe costituire un po’ un punto debole, ma si tratta di un compromesso per offrire un prodotto maneggevole. Lanciato un anno fa, può già offrire Android 13 e la One UI 5.1 (che ha debuttato proprio con la serie Galaxy S23), e grazie al supporto garantito da Samsung arriverà almeno fino al presunto Android 16 e riceverà patch di sicurezza ancora per quattro anni.

Samsung Galaxy S22 è stato lanciato al prezzo consigliato di 879 euro, ma è disponibile su Amazon in offerta a 599,99 euro nelle colorazioni Green, Phantom White e Pink Gold, con caricabatterie incluso. Se siete interessati potete seguire i link qui sotto. In caso di indecisioni potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy S22 in offerta (Green)

Acquista Samsung Galaxy S22 in offerta (White)

Acquista Samsung Galaxy S22 in offerta (Pink Gold)

Sulla fascia media c’è Samsung Galaxy M53 5G in sconto

Se invece preferite spendere meno e avere a disposizione un’autonomia più consistente, a patto di farvi andare bene le dimensioni più generose, potreste dare una possibilità a Samsung Galaxy M53 5G. Lo smartphone è stato lanciato a un prezzo di listino forse un po’ alto, ma a distanza di meno di un anno dal debutto potete acquistarlo con un bello sconto di più di 100 euro.

Galaxy M53 5G offre un ampio schermo Super AMOLED Infinity-O da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate di 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 900 5G, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). Quattro le fotocamere posteriori: troviamo un sensore principale da 108 MP con AF, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (con FF), un sensore per gli scatti macro da 2 MP e un sensore per la profondità di campo da 2 MP; frontalmente, integrata nello schermo tramite un piccolo foro, prende posto la fotocamera da 32 MP.

La connettività comprende 5G dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria, compatibile con la ricarica rapida cablata da 25 W, costituisce uno dei suoi punti di forza: i 5000 mAh a disposizione dovrebbero essere perfettamente sufficienti per completare una giornata molto intensa di utilizzo. Lo smartphone è uscito con Android 12, ma ha già ricevuto da qualche mese l’aggiornamento ad Android 13. Proprio in questi giorni sta accogliendo l’update alla One UI 5.1, che include alcune delle novità viste sulla gamma Galaxy S23.

Samsung Galaxy M53 5G è stato lanciato al prezzo di 479,90 euro, ma ora potete acquistarlo in offerta su Amazon nelle colorazioni Blue e Green a 369 euro con spedizione compresa (direttamente da Amazon). Alcuni utenti Prime hanno la possibilità di sfruttare il pagamento rateale in 5 mesi. Se siete interessati vi lasciamo ai link per procedere:

Acquista Samsung Galaxy M53 5G in offerta (Blue)

Acquista Samsung Galaxy M53 5G in offerta (Green)

Su Amazon sono disponibili in questi giorni le proposte della Samsung Galaxy Week: per altre offerte sui prodotti del marchio sud-coreano potete cliccare qui.

