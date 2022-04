Il produttore sudcoreano Samsung ha pubblicato online tutto il materiale relativo ad un nuovo smartphone Android di fascia media, Samsung Galaxy M53 5G, rendendolo, di fatto, ufficiale.

Presentare i prodotti in sordina si conferma la moda del momento e anche Samsung non si è fatta sfuggire l’occasione per farlo. Andiamo a scoprire cosa offre questo nuovo smartphone della famiglia Galaxy M.

Samsung Galaxy M53 5G è ufficiale

Dopo avere rinnovato la propria fascia media presentato i nuovi smartphone 2022 della serie Galaxy A, la serie Galaxy M accoglie un nuovo smartphone, dopo i Galaxy M23 5G e Galaxy M33 5G presentato lo scorso mese.

Samsung Galaxy M53 5G, del quale negli scorsi giorni sono comparsi online gli sfondi ufficiali, è il successore del Samsung Galaxy M52 5G dello scorso anno, ma la filosofia di Samsung nei confronti del dispositivo non è la stessa adottata nel 2021.

Mentre il Galaxy M52 5G richiamava tecnicamente (e in parte esteticamente) il Galaxy A52s 5G, il nuovo Galaxy M53 5G riprende il design del fratello minore Galaxy M33 5G e offre alcune soluzioni tecniche inedite, come il SoC Dimensity 900 di MediaTek in luogo dell’Exynos 1280 di Galaxy M33 5G e dei nuovi Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G.

Posteriore da Galaxy M, anteriore da Galaxy A

Samsung Galaxy M53 5G è uno smartphone dalle dimensioni piuttosto generose ma che resta comunque leggero e sottile (al netto delle fotocamere sporgenti), nonostante una capiente batteria. Anteriormente trova spazio l’ampio display Super AMOLED Plus Infinity-O (fotocamera in un foro centrato) da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, lo stesso pannello dell’esponente di punta della famiglia Galaxy A, ovvero Samsung Galaxy A73 5G.

Ciò che viene ripreso appieno dal fratello minore è, invece, la parte posteriore dello smartphone, tanto per quanto concerne la texture quanto per quanto concerne la forma e disposizione degli elementi, tra cui il comparto fotografico principale, collocato in un’isola quadrata nell’angolo in alto a sinistra, con il piccolo flash LED subito al di fuori.

Sul lato sinistro dello smartphone, è presente il solo carrellino della SIM; sul lato destro, invece, troviamo il bilanciere del volume e il pulsante di accensione-spegnimento che ospita il lettore delle impronte digitali.

MediaTek Dimensity 900 e fotocamera da 108 megapixel

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, viene grosso modo confermato tutto ciò che è trapelato nelle ultime settimane, a partire dal SoC MediaTek Dimensity 900, che dona allo smartphone il supporto alle reti 5G, coadiuvato da 6 GB di memoria RAM (i rumor parlavano di 8 GB) e 128 GB di memoria interna, espandibili tramite scheda microSD (fino a 1 TB).

Il nuovo Samsung Galaxy M53 5G sarà inoltre dotato di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, ai quali sono affiancati i classici sensori inutili da 2 MP per macro ed effetti di profondità di campo. La fotocamera anteriore è, invece, da 32 MP.

La serie Galaxy M ha sempre puntato sulla batteria; per garantire una buona autonomia­, Samsung ha dotato il proprio smartphone di un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W (anche in questo caso, purtroppo, non ci sarà il caricabatterie nella confezione di vendita).

Nessuna sorpresa, infine, per il software che sarà Android 12 con l’interfaccia personalizzata One UI 4.1, l’ultima resa finora disponibile da Samsung.

Scheda tecnica

Dimensioni: 164,7 x 77,0 x 7,4 mm

x x Peso: 176 grammi

Display: Super AMOLED Plus da 6,7″ Infinity-O Risoluzione Full HD+ Refresh rate a 120 Hz

da Infinity-O SoC: MediaTek Dimensity 900 5G (6 nm, octa-core @ 2.4 GHz)

(6 nm, octa-core @ 2.4 GHz) Memorie 6 GB di RAM 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 108 MP (f/1.8) con AF (Auto Focus) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con FF (Fixed-Focus) Sensore macro da 2 MP (f/2.4) con FF Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) con FF

Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) Connettività: Reti 5G /4G/3G/2G Wi-Fi 5 (802.11 ac) Bluetooth 5.2 GPS USB Type-C

Sensori: Accelerometro Bussola Giroscopio Lettore delle impronte digitali (laterale) Luce ambientale Prossimità

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W

con supporto alla ricarica rapida a 25 W Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1

Immagini dello smartphone



Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di Samsung Galaxy M53 5G

Il nuovo Samsung Galaxy M53 5G arriva nelle tre colorazioni verde, blu e marrone. Non abbiamo ancora notizie ufficiali in merito alla disponibilità sul mercato o al prezzo del nuovo medio-gamma che dovrebbe arrivare in diversi paesi europei (Italia compresa).

Vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso delle informazioni relative al prezzo e alla disponibilità dello smartphone sul mercato italiano.

Non perderti: Recensione Samsung Galaxy M52: un bel equilibrio tra batteria e prestazioni