Amanti dei giochi di carte? Sul Google Play Store potete trovare Briscola SUPER!, un muovo gioco per Android tutto italiano con il quale potete sfidare gli amici o le persone sparse per il mondo al vostro gioco di carte preferito. Andiamo insieme a scoprirlo più da vicino.

Briscola SUPER! è un nuovo gioco di carte tutto italiano

Briscola SUPER! è un nuovo gioco di carte che sta avendo un grande successo su smartphone e tablet: per quanto riguarda l’App Store si trova al vertice nella classifica della sua categoria, ma sta avendo un bel successo anche sul Google Play Store. La briscola, come probabilmente saprete, è un gioco di carte tutto italiano, e proprio per questo gli sviluppatori hanno deciso di inserire tutti i mazzi di carte diffusi nel nostro Paese: ci sono le carte napoletane, milanesi, piacentine, siciliane, sarde, francesi e tante altre, per un totale di 17 mazzi tra cui scegliere.

Briscola SUPER! consente di divertirsi con il popolare gioco di carte direttamente su smartphone e tablet Android e iOS in 2, 3 o 4 giocatori nella briscola tradizionale, o in 5 nella briscola a chiamata. Durante le partite potete inviare messaggi, emoticon o suoni divertenti (la funzione è disattivabile se volete rimanere solo concentrati sul gioco), consentendovi di conoscere altri utenti appassionati del gioco di carte in tutto il mondo: potete anche aggiungere utenti alla lista di amici in modo da poterli invitare alle partite successive.

Aprendo il gioco potete registrarvi con un nickname: nella home si potranno visualizzare il livello (si parte tutti da “novellino”) e accedere a statistiche, obiettivi, classifica e regole. Vincere le partite permette di aumentare il livello di rispetto, ottenendo nuovi titoli e marchi, guadagnare monete, sbloccare obiettivi e scalare le classifiche dei migliori giocatori. Il gioco funziona in modo simile a diversi multiplayer online: ogni tre mesi viene lanciata una nuova stagione, con nuove classifiche, per consentire a tutti di dire la loro, anche ai nuovi utenti.

Per avviare una partita dovete entrare nella sezione Tavoli e unirvi a uno già esistente oppure crearne uno nuovo. Per avviare un nuovo tavolo dovrete scegliere il numero dei giocatori (fino a 4 per la briscola tradizionale, con 2 squadre da 2) e la tipologia di mazzo da utilizzare. Ogni apertura di un tavolo comporta la puntata di 1 moneta virtuale (sono 100 quelle fornite con la registrazione) e permette di scegliere se giocare solo con gli amici oppure con altre persone sconosciute. Vincere significa aumentare di livello, togliendo dai piedi l’appellativo di “novellino” fornito in partenza, ma anche ottenere nuove monete per fare altre partite, sbloccare gli obiettivi e scalare la classifica, che come detto viene aggiornata ogni 3 mesi.

A differenza di altri giochi online più impegnativi, le partite si formano in modo rapido, e una mano di briscola richiede solo pochi minuti: proprio per questo è il gioco Android ideale anche per riempire il tempo in sala d’attesa o quei 5 minuti liberi. Briscola SUPER! è disponibile gratuitamente al download sul Google Play Store (supportato da acquisti in-app) e non richiede versioni di Android particolarmente recenti (è sufficiente Android 4.4 Kitkat): se volete dargli una possibilità potete scaricarlo seguendo il badge qui in basso.

