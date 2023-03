Negli ultimi tempi si erano susseguite alcune indiscrezioni secondo cui il servizio Facebook Messenger sarebbe presto tornato all’interno dell’app principale del popolare social network e adesso è arrivata anche la conferma da parte di Meta.

Attraverso un post sul blog ufficiale, infatti, il colosso dei social ha annunciato di avere avviato un test che prevede l’integrazione di Messenger nell’applicazione di Facebook e nelle prossime settimane sempre più persone saranno coinvolte in questo esperimento.

Facebook non sta morendo e Messenger l’aiuterà a riprendersi

Al momento non vi sono informazioni certe sulle tempistiche né sul tipo di integrazione che il team di sviluppatori del colosso dei social sta testando ma, a quanto pare, dopo quasi dieci anni dalla separazione tra le due applicazioni, Meta forse si è resa conto di avere commesso un errore.

All’epoca della separazione il CEO Mark Zuckerberg ha spiegato che avere due app distinte avrebbe garantito agli utenti un’esperienza migliore, in quanto gli sviluppatori avrebbero potuto dedicarsi con più facilità al potenziamento delle rispettive caratteristiche principali.

Il colosso dei social ormai da tempo sta attraversando un periodo piuttosto difficile, con la concorrenza che si è fatta sempre più agguerrita e la decisione di riportare nell’app principale Messenger probabilmente rappresenta una misura presa per tenere testa a TikTok, che può contare su un servizio di messaggistica integrato.

Nel suo post, Tom Alison ci tiene a ribadire che “Facebook non è né morto né morente, ma in realtà vivo e fiorente con 2 miliardi di utenti attivi ogni giorno“, aggiungendo che “ Le persone usano Facebook non solo per connettersi con amici e familiari, ma anche per scoprire e interagire con ciò che è più importante per loro“.

In sostanza, il colosso dei social non sembra avere alcuna intenzione di arrendersi ma sarà difficile riuscire a conquistare gli utenti più giovani, oramai decisamente più attratti da altre piattaforme, come TikTok e Instagram.