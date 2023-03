Nonostante Google Chrome sia uno dei browser più diffusi e apprezzati dagli utenti, il team di sviluppo del software in questione non smette di implementare nuove funzionalità e modifiche estetiche; di recente, per esempio, abbiamo intravisto la futura funzione grazie alla quale potrebbe essere possibile visualizzare la memoria occupata da ogni singola scheda.

Google è inoltre sempre impegnata nell’implementazione dello stile Material You nei propri software, il browser in questione, nella versione web, ha iniziato a ricevere qualche piccolo assaggio a novembre dello scorso anno, mentre la versione mobile ha già ricevuto diverse implementazioni dello stile grafico adottato dall’azienda.

Ora, nella versione Canary di Chrome, appare quella che potrebbe essere una futura modifica da introdurre nel browser, in pieno stile Material You.

La barra degli indirizzi di Chrome potrebbe aumentare leggermente le proprie dimensioni

La novità di cui vi parliamo oggi è stata individuata nella versione Canary del celebre browser da @Leopeva64, che ha condiviso su Twitter quanto potete vedere qui sotto.

Il ricercatore è riuscito ad individuare ed abilitare un apposito flag, grazie al quale la Omnibox del browser (ovvero la barra degli indirizzi) diventa leggermente più alta, uniformandosi maggiormente alle dimensioni della barra delle schede posta poco sopra.

La modifica non ha apparentemente alcuna funzionalità particolare, se non aumentare leggermente le dimensioni delle icone delle estensioni installate, dal punto di vista funzionale infatti non porterebbe a nulla, se non ad occupare poco spazio in più sullo schermo del dispositivo.

Il flag è funzionante solo nella versione desktop del browser di Google e non apporta alcun cambiamento se attivato nella versione mobile; trattandosi di una modifica individuata nella versione Canary, non è dato sapere se verrà mai rilasciata anche negli altri canali, compreso quello stabile e, qualora ciò accadesse, non è dato sapere quali potrebbero essere le tempistiche di rilascio.

