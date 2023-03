HONOR Magic5 Lite 5G è stato uno dei protagonisti del Mobile World Congress 2023 ed è disponibile all’acquisto da poche ore. Grazie alla combinazione dell’offerta di lancio, di un buono sconto e di un bundle di omaggi, potete portarvelo a casa a un prezzo decisamente interessante. Vediamo come fare per approfittarne subito, prima che la promozione scada.

HONOR Magic5 Lite 5G in offerta a 319 euro con tre omaggi

HONOR Magic5 Lite 5G è lo smartphone alla base della gamma lanciata in questi giorni, completata da Magic5 Pro e Magic5 (quest’ultimo non arriverà in Italia), e ve lo abbiamo mostrato nel dettaglio grazie al MWC di Barcellona e alla nostra recensione. Si tratta di un prodotto di fascia media che punta molto sul design e sull’ampio display curvo: a bordo abbiamo infatti uno schermo OLED curvo da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+, con refresh rate fino a 120 Hz.

Il cuore del nuovo smartphone è il Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nm, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna (non espandibile). A disposizione una tripla fotocamera posteriore e una singola fotocamera anteriore: sul retro abbiamo un sensore principale da 64 MP (f/1.8) con PDAF, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e un sensore per le macro da 2 MP (f/2.4), mentre la fotocamera anteriore è da 16 MP (f/2.45) e integrata tramite un piccolo foro nello schermo. A livello di connettività offre 5G dual SIM, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è generosa è costituisce uno dei punti di forza del dispositivo: troviamo 5100 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 40 W.

HONOR Magic5 Lite 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 369,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Emerald Green e Titanium Silver, ma ora potete acquistarlo in offerta sul sito ufficiale a 349,90 euro; in più, grazie al coupon AMAGICCPS30, da aggiungere durante il checkout, potete far scendere la cifra a 319,90 euro. Il coupon è valido fino a fine marzo, ma lo sconto iniziale solo fino al 7 marzo. Inclusi nel prezzo tre omaggi: il caricabatterie HONOR SuperCharge Power Adapter da 66 W, una colorata cover a scelta e il servizio di protezione dello schermo per 6 mesi (che permette di riparare danni accidentali al display senza pagare i pezzi di ricambio).

Se siete interessati, potete acquistare HONOR Magic5 Lite 5G a 319,90 euro seguendo il link qui sotto. In fondo potete consultare la nostra recensione.

Acquista HONOR Magic5 Lite 5G in offerta

