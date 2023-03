Lo scorso anno il team di Google ha introdotto un’importante novità per il Google Play Store, facendo in modo che le valutazioni delle applicazioni e dei giochi disponibili sulla piattaforma fossero generate in base al fattore di forma.

Ebbene, ora è possibile per gli utenti valutare le applicazioni o scrivere una recensione per tutti i fattori di forma dalla versione Web del Google Play Store, senza più la necessità di accedere ad esso direttamente dal dispositivo in questione.

Un’importante modifica per il Google Play Store

In sostanza, in virtù di tale novità, che al momento non è disponibile a livello globale ma solo per una parte di utenti, accedendo al Google Play Store dal Web è possibile per ciascuna singola applicazione lasciare una valutazione o scrivere una recensione stabilendo il fattore di forma del dispositivo.

L’immagine seguente è quella relativa all’app Google Orologio e nella sezione dedicata alla valutazione gli utenti hanno la possibilità di selezionare Telefono, Tablet, Smartwatch, Chromebook, Smart TV e Auto (la disponibilità dei fattori di forma potrebbe variare in base ai Paesi):

Probabilmente questi filtri verranno in futuro implementati anche nella versione Android del Google Play Store, facilitando così agli utenti la procedura di valutazione di un’applicazione e aiutando chi desidera sapere come si comporta una determinata app su un genere specifico di dispositivo ad avere più testimonianze.

Il team di Google conferma di essere consapevole di quanto importante sia per gli utenti poter contare su un sistema di valutazioni che sia affidabile e ricco di testimonianze e tale novità non dovrebbe fare altro che migliorare il Google Play Store da questo specifico punto di vista.

Al momento il nuovo sistema di valutazioni non è ancora disponibile per tutti gli utenti ma è probabile che lo sarà nel giro di qualche giorno. Basta avere un po’ di pazienza.